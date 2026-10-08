El arte y la solidaridad volverán a encontrarse en Paraná con la novena edición de la muestra Artistas del Paraná, una propuesta organizada por el Círculo Médico del Departamento Paraná que reunirá distintas expresiones artísticas con un objetivo solidario.

El encuentro será el viernes 23 de octubre, a las 19:00, en la sede del Círculo Médico, ubicada en Urquiza 1135, Paraná. El valor de la entrada es de $15.000 y puede adquirirse a través de Eventbrite.

En esta edición, lo recaudado será destinado al Hospital Vecinal San Martín de Hernandarias, uno de los principales centros de atención sanitaria de esa localidad.

Música, danza y pintura

Durante la jornada se podrá recorrer la muestra plástica del Taller de Pintura Romina Burone y habrá presentaciones en vivo.

La programación incluye la participación de Azul Brasesco, como cantante; Ezequiel Vázquez y Ana Romero, con una presentación de tango; Candela Clavel Heis, cantautora; Ezequiel Quiñones y Judith Zárate, con una propuesta de folklore; y Marcelo Dayer, también como cantante.

La literatura tendrá su espacio con la presentación del libro “El linaje”, de la doctora Trinidad Rodríguez Lombardi.

La propuesta fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de Paraná, en reconocimiento a su aporte a la actividad artística de la ciudad.

El destino de la ayuda

El Hospital Vecinal San Martín es un establecimiento público de Villa Hernandarias que brinda atención médica general y cuenta con servicio de guardia las 24 horas.

Además de la atención ambulatoria, funciona como un centro de complejidad media para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes de la localidad y de zonas rurales cercanas.

Al ser el principal centro asistencial con internación y guardia de Hernandarias, cumple un rol central para la comunidad. Según los organizadores, las donaciones destinadas al establecimiento contribuirán a sostener la atención de más de 6.000 habitantes de la localidad y su zona de influencia.

La muestra propone así combinar una jornada cultural con una acción solidaria, utilizando el encuentro con artistas entrerrianos como una forma de colaborar con una institución sanitaria de la provincia.