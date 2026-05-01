Victoria.- La iniciativa funciona como preámbulo del primer festival de performática de Entre Ríos. El pasado viernes 24 de abril quedó inaugurada en el centro cultural Mixtura (Congreso 607) una de las propuestas más innovadoras de la agenda regional: ‘La ingobernable belleza del barro’. Se trata de un proyecto del colectivo Caudillas del Barro, conformado por las artistas Marisa Núñez Caminos, Susana Zapata y Luciana Pirro, quienes proponen un cruce entre el arte contemporáneo y la identidad del territorio.

Sonia Algarañá, directora de Mixtura, destacó la trascendencia de esta presentación al señalar que la performance es una de las expresiones más vitales del arte actual. En ese sentido, la muestra se inscribe dentro del FestiPerfo, el primer festival de performática que se realiza en la provincia de Entre Ríos, marcando un precedente histórico para la escena artística local

Estética y política del litoral

La exhibición reúne piezas de fotoperformance en gran formato, objetos y videoperformance. Bajo la curaduría de la antropóloga Celeste Medrano, la obra explora una "estética y poética marrón y litoral", que se manifiesta también como una política de la multiplicidad y el vínculo con el paisaje ribereño. Las integrantes de Caudillas del Barro cuentan con una reconocida trayectoria en las artes del fuego, la escultura y la gestión cultural, y ya han sido entrevistadas en otras oportunidades por Paralelo32 sobre esta temática, más allá de nuestras fronteras.

Y es que su labor en Victoria trasciende lo expositivo, abordando ejes como el ambientalismo, el feminismo y lo indigenista, además de sostener espacios de formación como la "Escuelita de la Perfo" y diversos talleres barriales.

Cómo visitarla

Tras la apertura, la comunidad podrá seguir disfrutando de la exposición con entrada libre y gratuita: Días y horarios: De miércoles a sábado, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

• Permanencia: La muestra estará disponible hasta el sábado 2 de mayo.

• Cierre: El sábado 2 de mayo a las 19:00 horas se realizará un conversatorio con las autoras y la curadora para dialogar sobre los procesos creativos de la obra.