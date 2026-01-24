Con una importante convocatoria de público, el ciclo cultural Arte Joven, organizado por la Municipalidad de Paraná, tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta combinó música en vivo, un patio gastronómico y una feria de emprendedores jóvenes, generando un espacio de encuentro para las nuevas generaciones y para el público en general.

La actividad se desarrolló en el marco de la agenda ¡Hola Paraná!, Verano en la Ciudad, con el objetivo de fortalecer los espacios de expresión juvenil y acompañar las producciones culturales locales. Durante la tarde-noche del jueves se presentaron Sori Jacob, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, con repertorios que recorrieron distintos estilos de la escena musical actual de la ciudad.

El director de Juventudes, Lisandro Spahn, destacó el alcance de la iniciativa y señaló: “Estamos muy contentos. Es un espacio de visibilización y aporta a Paraná como ciudad turística, para que los paranaenses y turistas puedan disfrutar de estos espacios culturales y gastronómicos”.

Por su parte, la directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, subrayó el trabajo articulado que se lleva adelante para concretar el ciclo. “Es la primera fecha de Arte Joven en el Juanele. Es una propuesta que no solo es parte del trabajo de Juventudes y de Cultura, sino que además participan las áreas de Salud, Tránsito, Alumbrado y Producción. Nos da orgullo poder hacerlo en este espacio”, expresó.

Promover los espacios de expresión

Desde el escenario, los propios artistas valoraron la importancia de contar con este tipo de iniciativas. Matías Puebla, cantante de Tabula Rasa, sostuvo que “los artistas queremos más espacios y lugares para poder tocar. Es una oportunidad fantástica”.

En la misma línea, Lautaro Pasutti, integrante de la banda, manifestó su satisfacción por participar del ciclo: “Estamos muy contentos por ser parte de todo esto. Tabula Rasa es una banda independiente de reggae fusión. Es muy bueno que se generen estos espacios, con feria y con el encuentro de bandas”.

Con una respuesta positiva del público y el acompañamiento de distintas áreas municipales, Arte Joven comenzó el año consolidándose como una propuesta que impulsa la cultura emergente y promueve el protagonismo de las juventudes en la vida cultural de la ciudad.