Paraná.- Con «Abstracción Fatal», una muestra que reúne importantes obras de arte abstracto de su patrimonio, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martinez inicia oficialmente la temporada 2023.

«Abstracción fatal. Experiencias abstractas en la colección patrimonial» presenta un total de 40 piezas inscriptas en las corrientes artísticas denominadas arte abstracto o no figurativo pertenecientes a artistas de diferentes épocas y disciplinas.

En las diversas salas se podrá tomar contacto con obras ingresadas al acervo patrimonial desde mediados del Siglo XX hasta nuestros días pertenecientes, entre otros, a Clorindo Testa, Raquel Rabinovich, Noemí Gerstein, Kenneth Kemble, Héctor Zucco, Juana Gitlin, Luis Barragán, Carlos Ara Monti, Laura Fonseca, Fabriciano Gómez, Gerardo Zapata, Carlos Battauz, Wenceslao Sedlasek, Celia Schneider, Rosa González Marozzini, Rubén Naranjo, Federico Lanzi, Gloria Montoya y Artemio Alisio.

«Cuando pensamos en curar y ofrecer una muestra sobre el riquísimo patrimonio de abstracción que el Museo posee lo hicimos con la convicción de intentar desarticular ciertos mitos instalados sobre la supuesta complejidad de este tipo de expresiones para el acceso de grandes sectores de la comunidad. Con ese objetivo se trabajó durante varios meses hasta configurar una exposición inclusiva y didáctica que pueda ser recorrida y disfrutada por todo el público sin prejuicios ni ninguna premisa previa. Sostenemos que el acceso a los bienes culturales es un derecho, no un privilegio y desde ese compromiso trabajamos. Esperamos que esta propuesta contribuya en ese sentido», expresó Marcela Canalis, directora del proyecto y del Museo Provincial de Bellas Artes.

Tanto el proceso de investigación previo, como la curaduría, así como la puesta museográfica, el montaje, la producción editorial de los catálogos y los contenidos fueron realizados íntegramente por el equipo del Museo.

La muestra será inaugurada el viernes 31 de marzo a las 20 en las salas centrales del Museo con acceso libre y gratuito y podrá ser visitada hasta el domingo 25 de junio inclusive.

Los turnos para visitas guiadas grupales pueden solicitarse llamando al 343 4207868/918 en los horarios habituales de atención al público del Museo.