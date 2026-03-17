La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó, junto al bloque Más para Entre Ríos, un proyecto de ley que busca eximir del Impuesto de Sellos a las operaciones de financiación de saldos de tarjetas de crédito. La iniciativa apunta a aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias en la provincia.

El proyecto se fundamenta en el creciente uso del financiamiento para afrontar gastos cotidianos. Según explicó la legisladora, cada vez más hogares recurren a refinanciar consumos básicos, lo que implica la acumulación de intereses y costos adicionales. En ese contexto, el cobro de impuestos sobre estas operaciones termina profundizando el endeudamiento.

“Cuando una familia no puede pagar el total de la tarjeta, está intentando sostener su vida cotidiana. Cobrar impuestos sobre esa situación es injusto”, afirmó Arrozogaray.

La propuesta plantea una modificación del Código Fiscal de Entre Ríos para incorporar una exención específica dentro del Impuesto de Sellos, evitando que la refinanciación de deudas con tarjeta se encarezca aún más.

Desde el bloque impulsor señalaron que no se trata de consumos superfluos, sino de gastos esenciales. “Estamos hablando de alimentos, medicamentos y servicios. Es el día a día de miles de entrerrianos y entrerrianas”, sostuvo la diputada.

Asimismo, remarcó el rol del Estado en contextos de crisis económica. “No puede ser parte del problema cuando las familias están haciendo un esfuerzo enorme para sostenerse”, expresó.

La iniciativa se enmarca en un escenario de mayor presión financiera sobre los hogares, donde el acceso al crédito se vuelve más costoso y restrictivo. En ese sentido, Arrozogaray consideró que la medida representa una herramienta concreta para reducir el impacto de ese sistema en los sectores más afectados.

“Frente a la crisis, hay dos caminos: mirar para otro lado o tomar decisiones que cuiden a la gente. Nosotros elegimos estar del lado de quienes más lo necesitan”, concluyó.