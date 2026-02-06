Todo está preparado para que Paraná y la región vivan uno de los eventos culturales más esperados del año. Este viernes comienza la 35º Fiesta Nacional del Mate, organizada por la Municipalidad de Paraná con el acompañamiento de instituciones y empresas, y se extenderá durante dos jornadas con espectáculos musicales, danza y múltiples propuestas recreativas.

El primer día tendrá un fuerte protagonismo de los ganadores del certamen Premate, que subirán al escenario principal junto a artistas consagrados, aportando talento local y regional con grupos provenientes de Paraná y distintas ciudades entrerrianas. A las 19:00 horas, uno de los momentos destacados será el show de Coti, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de Los Nocheros.

Se espera la presencia de miles de personas, tanto de la capital entrerriana como de distintas provincias del país, que llegarán para disfrutar de los espectáculos musicales y de una amplia agenda de actividades que incluyen la feria Mateando, Matecito, Parientes del Mar, el tradicional Concurso de Cebadores, ArteMate y un patio gastronómico gestionado por clubes locales.

Antes del cierre con Los Nocheros, el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez tendrá una nutrida programación que incluye a Raly Barrionuevo, Gran Ensamble Paraná, además de los artistas surgidos del Premate. Este año, además, el público podrá disfrutar de un sector preferencial que ofrece una experiencia más cercana a los artistas, con servicios gastronómicos y sanitarios exclusivos.

Grilla del viernes

La programación del primer día será la siguiente:

Premate La Fortinera; Premate Baile (Jenifer Frickel y Matías Retamar); Premate Joel Palavecino; Premate Benbé; Coti; Premate Paula Insaurralde y Cristian Álvarez; Raly Barrionuevo; Premate Yunta Mambo; Gran Ensamble Paraná y Los Nocheros.

Propuestas para toda la familia

Las actividades paralelas se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con espacios pensados para todas las edades. Habrá Feria Mateando en Sala Mayo, el escenario Parientes del Mar en las inmediaciones de ese espacio, Matecito en la esquina de Alfonsín y Ascúa, ArteMate en la Casa de la Costa, el Concurso de Cebadores en el predio de la fiesta y el patio gastronómico a cargo de clubes.

Día 2: gran cierre con Lali

El sábado 7 de febrero continuará la celebración con una nueva jornada cargada de música y color. El gran cierre estará a cargo de Lali, precedida por los shows de Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y nuevos ganadores del Premate.

La grilla del sábado incluye: Premate Estudio Mariana Retamar; Premate Maniquí; Premate La Tercera Fase del Plan; Gauchito Club; Rombai; Caballeros; Premate Pon a Bailar y Lali.

Al igual que el viernes, se repetirán todas las actividades recreativas y culturales en la Costanera Baja y Puerto Nuevo, consolidando a la Fiesta Nacional del Mate como el acontecimiento cultural más importante de Entre Ríos y un punto de encuentro para celebrar la identidad, la música y las tradiciones.