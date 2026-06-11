Arranca en Diamante el Festival Nacional de Jineteada y Folklore
Las mejores tropillas del país y destacados músicos folklóricos conforman los principales atractivos de la 46º Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante, que inicia hoy jueves y se extenderá durante todo el fin de semana en el campo Martín Fierro. A partir de gestiones realizadas por la provincia y el municipio, el espectáculo será transmitido por la Televisión Pública.
Mujeres en la pista
Con una impronta diferente, el festival este año resaltará la imagen de la mujer como figura central y por tal motivo los organizadores decidieron cubrir ciertos espacios, en las noches festivaleras de Diamante, dándole importancia en lugares estratégicos.
En tal sentido, una de las participaciones será en el Campo Lisardo Gieco, donde mujeres camperas tomarán las riendas para mostrar sus destrezas. El escenario Carlos Santa María recibirá por primera vez, tres voces femeninas. Acompañarán a Pablo Markocich en la conducción, Claudia García, Jésica Roth y Dana Olivera Taleb, quienes serán las encargadas de engalanar entre versos y coplas las lunas festivales.
El programa completo
Jueves 5
Acto de apertura
Jineteada
Las Voces de Montiel
Indios de Ahora
Los Campedrinos
Monchito Merlo junto a Mauri y Simón Merlo
Viernes 6
Jineteada
Diamante Baila
Milagros Caliva
Rubén Giménez
Luis Velázquez El Mago del Charango
Los Majestuosos del Chamamé
Sábado 7
17:00 hs. | Desfile de Agrupaciones
Presentación de tropillas entabladas
Jineteada
Diamante Baila
Elección Paisana Nacional
Carlos Santa María
La Callejera
Guitarreros
Sangre Paiubrera
Domingo 8
Tropillas entabladas
Jineteada
Prueba de riendas de mujeres
Juanjo Domínguez
Brisas del Norte
Luciano Jazmin Quinteto
Los del Gualeyan
Lunes 9
Cierre y entreveros de tropillas entabladas
Jineteada
Zamba aérea
Premiación
Hipólito Sosa y su Conjunto
Fabricio Rodríguez
Leandro Lovato
Los Huayra