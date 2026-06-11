Las mejores tropillas del país y destacados músicos folklóricos conforman los principales atractivos de la 46º Festival Nacional de Jineteada y Folklore de Diamante, que inicia hoy jueves y se extenderá durante todo el fin de semana en el campo Martín Fierro. A partir de gestiones realizadas por la provincia y el municipio, el espectáculo será transmitido por la Televisión Pública.

Mujeres en la pista

Con una impronta diferente, el festival este año resaltará la imagen de la mujer como figura central y por tal motivo los organizadores decidieron cubrir ciertos espacios, en las noches festivaleras de Diamante, dándole importancia en lugares estratégicos.

En tal sentido, una de las participaciones será en el Campo Lisardo Gieco, donde mujeres camperas tomarán las riendas para mostrar sus destrezas. El escenario Carlos Santa María recibirá por primera vez, tres voces femeninas. Acompañarán a Pablo Markocich en la conducción, Claudia García, Jésica Roth y Dana Olivera Taleb, quienes serán las encargadas de engalanar entre versos y coplas las lunas festivales.

El programa completo

Jueves 5

Acto de apertura

Jineteada

Las Voces de Montiel

Indios de Ahora

Los Campedrinos

Monchito Merlo junto a Mauri y Simón Merlo

Viernes 6

Jineteada

Diamante Baila

Milagros Caliva

Rubén Giménez

Luis Velázquez El Mago del Charango

Los Majestuosos del Chamamé

Sábado 7

17:00 hs. | Desfile de Agrupaciones

Presentación de tropillas entabladas

Jineteada

Diamante Baila

Elección Paisana Nacional

Carlos Santa María

La Callejera

Guitarreros

Sangre Paiubrera

Domingo 8

Tropillas entabladas

Jineteada

Prueba de riendas de mujeres

Juanjo Domínguez

Brisas del Norte

Luciano Jazmin Quinteto

Los del Gualeyan

Lunes 9

Cierre y entreveros de tropillas entabladas

Jineteada

Zamba aérea

Premiación

Hipólito Sosa y su Conjunto

Fabricio Rodríguez

Leandro Lovato

Los Huayra