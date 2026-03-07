El intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, encabezó este jueves 5 de marzo la apertura del 15° período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante. Durante su discurso anual ante el cuerpo legislativo, el presidente municipal realizó un balance de la gestión, destacó las obras ejecutadas durante 2025 y planteó los principales desafíos para el año en curso.

El acto se llevó a cabo en el Paseo Peatonal Edgardo Daniel Dellizzotti, frente a la Plaza San Martín, y contó con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Roxana Bruna; la secretaria del cuerpo, Daiana Puig; además de concejales, funcionarios municipales y vecinos.

En su mensaje, Weiss contextualizó el escenario económico que atravesó la gestión durante 2025, marcado por la reducción de programas nacionales y provinciales, la paralización de obras públicas y una caída cercana al 28% en los recursos de coparticipación.

A pesar de ese contexto, el intendente destacó que el municipio logró sostener la inversión en infraestructura urbana con recursos propios. En ese sentido, mencionó obras de pavimentación, la ejecución de más de 5.000 metros de cordón cuneta, trabajos de mejoramiento vial mediante movimiento de suelo y enripiado de calles, tareas de bacheo en pavimento flexible y el avance en la primera etapa de la colectora de la Ruta 12.

“Un pueblo, una nación no se construye cada cuatro años, se construye con planificación, con trabajo y con continuidad en las políticas públicas”, expresó Weiss durante su discurso.

El presidente municipal también se refirió a los avances en la ampliación de la red cloacal en el barrio Montorfano y a la decisión de finalizar con fondos municipales obras que habían quedado paralizadas por recortes nacionales, como el Centro de Desarrollo Infantil.

“Decidimos terminar con fondos municipales el Centro de Desarrollo Infantil porque entendemos que hay obras que no pueden esperar y que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras familias”, sostuvo.

En relación con el equipamiento y patrimonio municipal, Weiss destacó la adquisición de un inmueble destinado al funcionamiento del corralón municipal y la incorporación de un nuevo camión compactador de residuos, lo que permitirá fortalecer el sistema de recolección en la ciudad.

En el plano social, el intendente remarcó el acompañamiento del municipio mediante programas de microcréditos y políticas de promoción del trabajo, que permitieron impulsar cerca de 200 puestos laborales y fortalecer el entramado emprendedor local.

Asimismo, subrayó que el municipio logró cerrar el ejercicio 2025 con un superávit fiscal del 6%, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas sin recurrir al endeudamiento.

“Tenemos un gobierno de puertas abiertas, que se hace cargo y que no busca ni culpables ni culpas, sino dar respuesta”, afirmó Weiss.

Finalmente, el intendente señaló que el desafío para 2026 será continuar consolidando el crecimiento de Colonia Avellaneda mediante la ampliación de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de los servicios públicos y el sostenimiento de políticas sociales, deportivas y culturales destinadas a la comunidad.