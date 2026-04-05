Hernández- Luego de ganar visibilidad a partir de su trabajo junto a Juana Viale, la hernandense Ariana Stoll dio otro paso decisivo en su carrera, al debutar en Argentina Fashion Week, uno de los escenarios más relevantes de la moda nacional.

Con tan solo 21 años, la diseñadora comienza a consolidar así un perfil propio dentro del diseño de autor, apoyado en una mirada conceptual y una clara coherencia estética.

La colección que presenta se desarrolla a partir de una reinterpretación del universo de “Alicia en el País de las Maravillas”, tomando como figura central a la Reina Blanca. Desde este punto de partida, Stoll construyó una propuesta que exploró lo etéreo y simbólico a través de una paleta dominada por blancos, tonos pastel y acentos de color estratégicos, generando una identidad visual delicada pero definida.

En términos técnicos, las prendas evidenciaron un enfoque vinculado a la alta costura: encajes, satén y textiles intervenidos se combinaron con recursos como bordados, manipulación de superficies y estructuras que modifican la silueta.

Cada diseño respondió a una lógica narrativa, donde el vestuario no es únicamente funcional, sino también una extensión del concepto que articula la colección.

Lejos de seguir tendencias, Ariana Stoll se posiciona así dentro del diseño de autor, con una propuesta que prioriza la construcción de identidad y el desarrollo de universos visuales propios.

Su paso por Argentina Fashion Week no solo representa un hito en su recorrido, sino también una instancia clave en su proyección dentro de la industria.

Con una visión orientada a la consolidación de marca y la expansión a nivel nacional, plantea un camino donde el diseño se entiende como lenguaje, reafirmando su intención de generar piezas con contenido conceptual y valor estético sostenido.