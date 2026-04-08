La competencia marca un hecho significativo: el regreso del certamen al país luego de 24 años. La última edición en suelo argentino se había realizado en Paraná y Diamante, donde se vivió una experiencia histórica para el desarrollo de este deporte. En aquella oportunidad, Paraná fue escenario de encuentros emblemáticos —incluso frente a la Catedral— y en distintos clubes de la ciudad, con una extensión del torneo en Diamante que fortaleció la proyección regional de la disciplina.

En esta nueva edición, el seleccionado argentino fue presentado oficialmente el lunes 6 de abril durante el acto inaugural, junto a las delegaciones internacionales que participan del torneo.

El equipo nacional cuenta con presencia entrerriana, con jugadores de Paraná que integran el plantel junto a representantes de otras provincias. Los convocados locales son Fernando Martínez, Marcelo Pais, Diego Veloz y Martín Veloz, bajo la dirección técnica de Cristian Oleinizak.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de clubes, jugadores y entidades que hacen posible la participación del equipo argentino en un deporte de carácter amateur, donde el esfuerzo colectivo resulta clave para sostener la actividad a nivel competitivo.

El seleccionado nacional afronta el campeonato con expectativas renovadas y el objetivo de lograr buenos resultados en el plano internacional. Al mismo tiempo, la participación en este tipo de eventos busca seguir impulsando la difusión de la pelota a mano, promoviendo su crecimiento en clubes y escuelas deportivas, especialmente en ciudades con tradición como Paraná.