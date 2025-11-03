El viernes 21 de noviembre será feriado con fines turísticos, una jornada no laborable establecida como “puente” para fomentar el descanso y el turismo interno. A continuación, el lunes 24 de noviembre se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original del jueves 20.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, marcando el último descanso extendido del año 2025.

El significado del Día de la Soberanía Nacional

El 20 de noviembre conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845, cuando las fuerzas anglo-francesas intentaron ingresar por el río Paraná. Bajo el mando de Lucio Mansilla y con el respaldo estratégico de José de San Martín, el ejército argentino resistió el avance extranjero, en un episodio que se convirtió en símbolo de la defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación.

Por este motivo, el Día de la Soberanía Nacional fue instituido por ley para rendir homenaje a aquella gesta. En 2025, su conmemoración se trasladará al lunes 24 de noviembre, en línea con el esquema de feriados móviles dispuesto por el Gobierno para facilitar la planificación social, laboral y turística.

Feriado vs. día no laborable: qué dice la ley

Entender la diferencia entre feriado nacional y día no laborable es fundamental tanto para empleadores como para trabajadores.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, los feriados nacionales implican descanso obligatorio y, si se trabaja, el empleado debe percibir el doble de la remuneración habitual.

En cambio, durante los días no laborables, la decisión de otorgar descanso o requerir la prestación laboral queda a criterio del empleador. En caso de trabajar, el pago es el habitual, sin recargo.

Así, el viernes 21 de noviembre de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional.

Un cierre ideal para el calendario 2025

Con este esquema, noviembre ofrecerá una oportunidad ideal para realizar escapadas o descansar antes del cierre del año. El Gobierno nacional busca, con estos feriados puente, estimular el turismo interno y la actividad económica, al tiempo que promueve la memoria de los hitos históricos del país.