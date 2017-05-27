Fundación “La Casita” festejará su 20° aniversario con la presentación del espectáculo “Argentina Tango Folk”, el viernes 23 de junio a las 21, en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”.

De esta forma y con colaboración de la Municipalidad, la institución celebrará los 20 años de trayectoria atendiendo a personas con discapacidad severa. Actualmente son tratados allí 43 chicos tanto de la ciudad como de Colón, Villa Elisa, Rosario del Tala, Colonia Elía y Las Achiras, entre otras localidades vecinas.

La Fundación trabaja como centro educativo terapéutico y centro de día, dos modalidades para la atención de las personas con discapacidad. Las atenciones están a cargo de un equipo interdisciplinario con asesoramiento y seguimiento mensual de una médica fisiatra, estando el equipo integrado por una terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicomotricista, kinesiólogo, nutricionista, psicóloga, servicio de enfermería y demás profesionales.