El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, recibió este viernes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien arribó a la ciudad acompañada por la legisladora entrerriana Marianela Marclay, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un Proyecto de Ley Federal de Desarrollo Termal.

La jornada incluyó una conferencia de prensa en el Parque Termal de Federación y posteriormente una recorrida por las instalaciones del complejo turístico, considerado uno de los principales modelos de desarrollo termal del país.

Durante el encuentro, el intendente Bravo destacó la importancia de la visita y remarcó la necesidad de seguir impulsando políticas que fortalezcan el turismo y promuevan nuevas inversiones vinculadas al sector.

Una ley para incentivar inversiones termales

Por su parte, Tolosa Paz explicó que la iniciativa legislativa busca generar herramientas que favorezcan el desarrollo de ciudades termales en todo el país, tomando como referencia experiencias exitosas como la de Federación.

La propuesta apunta a establecer beneficios e incentivos destinados a fomentar inversiones privadas en infraestructura turística, hotelería, gastronomía y complejos termales, promoviendo además la generación de empleo y el crecimiento económico regional.

“Argentina no tiene una Ley Federal de Desarrollo Termal y esto implica mejorar las condiciones de inversión, no solo en la seguridad jurídica, sino también en cómo hacemos para que las grandes inversiones lleguen de la mano del sector privado”, sostuvo la diputada nacional.

Tolosa Paz señaló que el turismo es uno de los grandes motores de desarrollo económico del país y destacó que el termalismo representa una actividad con enorme potencial aún no explotado en muchas regiones argentinas.

Federación, modelo de desarrollo turístico

La legisladora nacional resaltó especialmente el proceso de transformación que atravesó Federación tras la relocalización de la ciudad por la construcción de la represa de Salto Grande.

“Federación se levantó nuevamente con una impronta bien marcada a partir de la decisión política de mirar esa capacidad de desarrollo que es el agua termal”, expresó.

En ese sentido, indicó que distintos municipios del país observan a Federación como un ejemplo de articulación público-privada y desarrollo turístico sostenible.

Tolosa Paz mencionó además el caso de Tolhuin, localidad fueguina donde recientemente se detectaron aguas termales aún sin explotar, y destacó el vínculo generado entre el intendente de esa ciudad, Daniel Harrington, y Ricardo Bravo para intercambiar experiencias sobre el desarrollo del sector.

Turismo, bienestar y calidad de vida

La diputada también remarcó que el proyecto de ley contempla una mirada estratégica vinculada al crecimiento del turismo de bienestar y al envejecimiento poblacional.

“Vamos hacia una población más longeva y el turismo pasa a ser un factor clave para garantizar calidad de vida y bienestar”, afirmó.

Además, destacó la importancia de establecer ventajas impositivas que incentiven inversiones privadas en complejos termales y valoró el marco normativo que posee Entre Ríos para la protección del recurso termal como patrimonio natural.

En ese contexto, recordó que la legislación nacional vigente reconoce desde hace más de una década a Entre Ríos como provincia del turismo termal y a Termas de Río Hondo como capital nacional de la actividad.

Finalmente, Tolosa Paz ratificó su compromiso de trabajar junto a Marianela Marclay y otros legisladores nacionales, entre ellos Jorge Mukdise y Guillermo Michel, en la elaboración del proyecto que buscará potenciar el turismo termal en todo el país tomando como referencia el modelo desarrollado en Federación.