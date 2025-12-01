El seleccionado argentino de pelota vasca volvió a posicionarse entre las potencias mundiales tras una destacada actuación en la Liga de las Naciones, disputada en el frontón de 36 metros de Bilbao, España. El equipo nacional logró tres medallas de bronce en las disciplinas paleta cuero, paleta corta y pelota adaptada, en un certamen que, además, representó la última instancia clasificatoria rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Venado Tuerto, Argentina.

Paleta cuero: un camino sólido y un podio merecido

El equipo conformado por Alfredo Villegas, Agustín Maldonado, Román Maldonado y Carlos Dorato tuvo una actuación sólida desde el inicio. Finalizó primero en su grupo, tras ganar los cuatro encuentros de la fase inicial.

En semifinales cayó ajustadamente ante Francia por 2-1, pero se recuperó en el duelo por el tercer puesto, donde venció a México por 2-0, con parciales de 15-9 y 15-14, asegurando así la medalla de bronce.

Paleta corta: dominio en el grupo y un triunfo firme ante Chile

El conjunto de paleta corta, integrado por Mateo Billorou, Juan Firpo, Pablo Fusto y Román Maldonado, repitió la performance dominante de la fase inicial: fue líder invicto de su grupo, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

En semifinales volvió a cruzarse con Francia, que posteriormente se coronaría campeón, y cayó 2-0. Sin embargo, en la definición por el tercer puesto, el equipo albiceleste superó con claridad a Chile por 2-0 (15-4 y 15-9), obteniendo otra medalla.

Pelota adaptada: debut y medalla

Una de las novedades del certamen fue el debut oficial de la pelota adaptada, disciplina en la que Argentina también subió al podio. El dúo formado por Daniel Plotequer y Joseba Irazusta consiguió la medalla de bronce tras imponerse ante Portugal por 2-0 (15-10 y 15-14) en el duelo por el tercer lugar.

Un balance histórico para el equipo argentino

El seleccionado nacional, dirigido por Esteban Zarabozo (DTN) y acompañado por los entrenadores Sergio Villegas (paleta cuero), Juan Goñi (pelota adaptada) y el preparador físico Javier Vila, consiguió podios en todas las disciplinas en las que participó.