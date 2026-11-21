La economía argentina continúa mostrando señales de vulnerabilidad para el desarrollo de los negocios. El Score Económico y Financiero (SERF), elaborado por la consultora Fidelitas, se ubicó en 25,6 puntos en octubre de 2026 y permaneció dentro de la categoría de Alto Riesgo.

El indicador registró una mejora impulsada principalmente por la reducción de la morosidad, que cayó un 4,1% en personas y un 18,4% en empresas, junto con un mayor saldo comercial. Sin embargo, esos avances todavía no alcanzan para modificar el diagnóstico general sobre las condiciones económicas y financieras.

Entre los componentes del índice, el Riesgo Crediticio obtuvo apenas 12,1 puntos, mientras que el indicador del Sistema Financiero y de Precios llegó a 22,9. En contraste, Comercio Exterior fue el principal factor de sostenimiento, con 87,2 puntos.

“El contexto macro derivó en generalizadas pérdidas de capital de trabajo, iliquidez y ausencia de crecimiento”, advirtió Félix El Idd, CEO y fundador de Fidelitas.

El informe mensual de la consultora describe una economía con resultados dispares: mientras algunos sectores vinculados a los recursos naturales sostienen una balanza comercial superavitaria, el mercado interno permanece en recesión y la cadena de pagos privada atraviesa una situación de fuerte tensión.

Las pymes, afectadas por la demora en los cobros

Uno de los indicadores que refleja las dificultades del sector empresario es el tiempo que transcurre hasta concretar el cobro de las ventas.

De acuerdo con datos de la Fundación Observatorio PyME incorporados al informe, las empresas comenzaron a cobrar en un promedio de 49 días, diez más que en el año anterior.

La extensión de los plazos reduce la disponibilidad de capital de trabajo y traslada las dificultades financieras a proveedores y clientes, con un impacto especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas.

A ese escenario se suma que el 82% de las compañías identifica el nivel de ventas como su principal preocupación, mientras que el 75% señala que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta.

La actividad productiva también refleja el deterioro. En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 1,7%, con retrocesos en diez de los quince sectores relevados.

En la industria PyME, durante el tercer trimestre la producción disminuyó un 11,9% y el empleo cayó un 5,6% interanual. Ambas variables acumularon catorce trimestres consecutivos de retroceso frente al mismo período del año anterior.

Jorge Gatto, Chief Commercial Officer (CCO) de Fidelitas, señaló que las dificultades de pago no afectan únicamente a las empresas que las atraviesan, sino que pueden extenderse a toda la cadena comercial.

“La evaluación del riesgo comercial exige mirar más allá de la situación individual de cada empresa. Cuando se prolongan los plazos de cobro y se deteriora la capacidad de pago de las contrapartes, la vulnerabilidad se transmite a proveedores y clientes, comprometiendo la continuidad de las operaciones”, explicó.

Inflación, cheques rechazados y dificultades de financiamiento

La evolución de los precios es otro de los factores que presiona sobre la actividad económica. Según el informe, la inflación nacional acumuló un 26,3% entre enero y octubre de 2026, por encima del 24,8% registrado durante el mismo período del año anterior. En octubre, la variación mensual fue del 2,2%.

En materia financiera, se contabilizaron 90.975 cheques rechazados. Si bien los niveles de morosidad mostraron una mejora mensual, continúan siendo elevados.

El escenario se completa con la presión del riesgo país y las dificultades para acceder a condiciones de financiamiento que permitan acompañar una recuperación de la actividad.

Una mejora que todavía no cambia el diagnóstico

Para Fidelitas, la evolución del SERF debe analizarse distinguiendo entre una mejora en algunos indicadores y una recuperación efectiva de las condiciones económicas.

Con 25,6 puntos en octubre, la Argentina continúa en la categoría de Alto Riesgo. La reducción de la morosidad representa una señal favorable, pero convive con problemas de liquidez, menor actividad productiva, dificultades de financiamiento y demoras en la cadena de pagos.

En ese contexto, la consultora destaca la importancia de que las empresas mantengan un seguimiento de la solvencia de clientes y proveedores, los antecedentes de pago y la disponibilidad de capital de trabajo, como herramientas para anticipar dificultades y reducir los riesgos comerciales.