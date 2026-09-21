El Espacio de Abordaje de las Violencias, Área de la Mujer de la Municipalidad de Crespo, cumple este 21 de septiembre diez años de trabajo. Desde su creación, el espacio brinda escucha, orientación, contención y acompañamiento ante situaciones de violencia y otras problemáticas que afectan especialmente a las mujeres.

El área funciona de manera articulada con Niñez, Adolescencia y Familia, con quienes comparte espacio físico y un abordaje interdisciplinario. Ambas dependencias forman parte de la Dirección de Desarrollo Humano.

A lo largo de esta década, la propuesta amplió sus líneas de intervención. Al acompañamiento de situaciones de violencia se sumaron acciones de prevención y sensibilización, talleres psicoeducativos y la generación de información estadística para conocer las problemáticas y aportar al diseño de políticas públicas.

Diez años de trabajo en red

Durante el acto conmemorativo, el intendente Marcelo Cerutti destacó la evolución del espacio y el crecimiento profesional del equipo.

“Hay que destacar todo el desarrollo que ha tenido en estos 10 años, tanto en cuanto a las prestaciones que brinda el Área como al crecimiento profesional. Los profesionales que están, la capacitación especializada que tienen, creo que también la destaca y la pone como un referente”, señaló.

El intendente también destacó que el funcionamiento del Área es tomado como referencia por otros municipios que se acercan para conocer su experiencia.

En ese sentido, puso el foco en la articulación con instituciones de la comunidad, entre ellas el Juzgado de Paz, la Policía y la Asociación por una Nueva Familia.

“Es importante fomentar el trabajo en red y poder trabajar más allá de las circunstancias que tengan que ver con lo legal o con las intervenciones, también en cuanto al apoyo concreto a las familias, con una mirada comunitaria”, sostuvo Cerutti.

Al hacer un balance de estos diez años, consideró que el crecimiento del espacio fue “muy virtuoso” y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto.

“Hay que celebrar estos 10 años porque ha sido un lugar muy exitoso, y seguir apoyando y trabajando en equipo”, expresó.

Una política pública que buscó institucionalizarse

El diputado nacional Darío Schneider destacó la importancia de visibilizar el trabajo cotidiano que desarrolla el equipo.

“Estas fechas sirven para que todos los crespenses conozcan y sepan todo el trabajo que se hace aquí, muchas veces silencioso, pero diario, continuo y permanente. Es un trabajo orientado a nuestras familias y a abordar temáticas realmente complejas”, manifestó.

Schneider recordó además los primeros años del espacio y señaló que varias de las iniciativas desarrolladas entonces buscaban incorporar estas problemáticas a la agenda de la gestión pública.

“En su momento fueron políticas innovadoras. No estaban en la agenda de la gestión pública de otros gobiernos. Nosotros ya veníamos trabajando en eso y buscábamos darle un marco institucional a todo lo que se hacía. Por eso se creó este Área”, explicó.

Según destacó, la institucionalización permitió consolidar y ampliar el trabajo de los profesionales que integran el espacio.

El desafío de construir un lugar de confianza

Vanesa Pusineri, exdirectora del Área de la Mujer y actual secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, recordó los primeros pasos y el objetivo que orientó la creación del espacio: que mujeres y familias encontraran allí un ámbito de respeto, cuidado y acompañamiento.

“El primer objetivo era realmente que esto funcionara como un espacio específico donde hubiera respeto y cuidado de la mujer y de las familias”, relató.

Uno de los primeros desafíos fue acondicionar un lugar que garantizara privacidad para abordar situaciones complejas. También se decidió desde el inicio trabajar de manera articulada con el equipo de Niñez.

“Siempre pensamos que necesitábamos trabajar en articulación. No podía funcionar separada como dos equipos. Desde el primer momento se trasladaron todos los profesionales hacia aquí”, explicó Pusineri.

Otro desafío fue lograr que la comunidad identificara el espacio como un lugar al cual recurrir frente a situaciones difíciles.

Con el tiempo, el trabajo incorporó con mayor fuerza la prevención y sensibilización, especialmente en establecimientos educativos.

“Siempre pensábamos que necesitábamos trabajar en prevención. Así que varios proyectos pasaron por acá, sobre todo de prevención con las escuelas secundarias”, señaló.

Una década de crecimiento

El recorrido del Área comenzó en septiembre de 2016, cuando empezó a funcionar de manera articulada con Niñez, Adolescencia y Familia. Desde entonces se promovió el trabajo interdisciplinario y la construcción de redes con instituciones y organismos.

En 2017 se consolidaron distintas líneas de intervención y se creó el Programa de Becas para Formación Laboral de Mujeres, además de fortalecer la articulación con organismos locales, provinciales y nacionales.

Un año después, mediante la Ordenanza N.º 37/18, se formalizó el Área de la Mujer dentro de la estructura municipal.

En 2020 se avanzó en la sistematización de información y su incorporación al sistema estadístico. Ese mismo año, mediante la Ordenanza N.º 12/2020, Crespo adhirió a la Ley Micaela, incorporando instancias de capacitación y sensibilización sobre perspectiva de género para integrantes del Municipio.

En 2022 se puso en marcha el Programa de Educación Financiera para Mujeres, orientado a brindar herramientas vinculadas con la autonomía económica y la construcción de proyectos personales y laborales.

Ese año también se aprobó, mediante la Ordenanza N.º 96/22 y el Decreto N.º 903/22, el Protocolo de Actuación y Prevención para casos de violencia de género en el ámbito laboral de la Municipalidad de Crespo.

Durante 2024 y 2025 se amplió el equipo interdisciplinario y se profundizaron las acciones de prevención comunitaria. En este período también adquirió relevancia el trabajo con adolescentes, con propuestas vinculadas a los vínculos saludables y las distintas formas de relacionarse.

Los espacios que funcionan actualmente

Además del acompañamiento individual ante situaciones de violencia, el Área sostiene dispositivos destinados a la prevención, la reflexión y el fortalecimiento de recursos personales.

Educación financiera para mujeres

El programa brinda herramientas vinculadas con la autonomía económica, la toma de decisiones y la construcción de proyectos personales y laborales.

Grupo psicoeducativo para mujeres

Es un espacio grupal de reflexión y abordaje de las violencias. Se trabajan herramientas destinadas a fortalecer la autoestima, las habilidades personales y el bienestar emocional y social.

Grupo psicoeducativo para varones

La propuesta apunta al aprendizaje y la reflexión sobre situaciones que atraviesan la vida cotidiana. Se abordan herramientas de autocuidado, comunicación asertiva, afrontamiento y resolución de conflictos, con el objetivo de favorecer relaciones más saludables, equitativas y respetuosas.

Un equipo interdisciplinario

Durante el encuentro, Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, realizó el cierre de la actividad junto con integrantes del equipo.

Sonia Goette, coordinadora del Equipo Interdisciplinario de Abordaje de las Violencias, presentó una cronología con los principales momentos de estos diez años y parte del equipo que actualmente integra el espacio: Ana Rozumny, abogada; Karen Galarza, psicóloga; Gabriela Curvale, trabajadora social; Melanie Saluzzo, psicóloga; y Yohana Pohl, psicóloga.

Del acto participaron además representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante de Crespo, personal policial, el Juzgado de Paz y distintas instituciones de la comunidad.

Dónde funciona el Área de la Mujer

Equipo Interdisciplinario de Abordaje de las Violencias – Área de la Mujer

📍 Av. Pesante N.º 1360, Crespo

🕘 Lunes a viernes, de 7:00 a 13:00

☎️ 495 1160 – Interno 226

📱 WhatsApp: +54 9 343 463 0373