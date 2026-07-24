Aranguren vivió el lunes 20 de julio una jornada cargada de emoción e identidad con la inauguración oficial del Museo Histórico Municipal, un espacio creado para preservar, difundir y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la localidad.

El museo funciona en el histórico Almacén de Taborda, un edificio emblemático que, tras su recuperación, abre sus puertas para resguardar objetos, documentos y testimonios que reflejan la historia de la comunidad y de sus primeros pobladores.

El acto fue encabezado por el intendente Luis Horacio Siebenlist, quien expresó su satisfacción por concretar un proyecto largamente esperado y destacó el compromiso de los vecinos que realizaron donaciones para conformar el patrimonio inicial del museo.

"Este museo es posible gracias al aporte desinteresado de muchas familias que decidieron compartir parte de su historia para que quede al alcance de toda la comunidad y de las futuras generaciones", valoró el presidente municipal.

Un aporte a la memoria de Entre Ríos

Entre los invitados especiales estuvo el poeta, escritor e historiador entrerriano Roberto Romani, quien resaltó el valor cultural de la iniciativa y la importancia de preservar la memoria de los pueblos del interior.

Durante su mensaje, felicitó a las autoridades municipales por impulsar un espacio destinado a proteger el patrimonio histórico local y consideró que el nuevo museo constituye un aporte significativo a la identidad cultural de Entre Ríos.

Un edificio con historia

La ceremonia comenzó en la sede del museo con el descubrimiento de una placa recordatoria y el tradicional corte de cintas.

Luego, vecinos y visitantes recorrieron por primera vez las salas del antiguo Almacén de Taborda, donde se exhiben objetos y elementos representativos de distintas etapas del desarrollo de Aranguren.

Reconocimiento a quienes hicieron posible el proyecto

Posteriormente, las actividades continuaron en la Casa del Bicentenario, donde autoridades provinciales y municipales entregaron pergaminos de reconocimiento a las familias que realizaron donaciones para enriquecer el patrimonio del museo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia de dos bisnietas de Pedro Aranguren, el vecino que donó las tierras donde posteriormente se fundó la localidad y gestionó ante el Gobierno provincial la confección de los planos del pueblo.

Música para cerrar una jornada histórica

La inauguración concluyó con un momento artístico a cargo de Mara Peralta, integrante del Taller Municipal de Canto, y del músico local Gustavo Reynoso, quienes ofrecieron un espectáculo que puso el broche final a una jornada que quedará registrada como un nuevo capítulo en la historia de Aranguren.

Con la apertura del Museo Histórico Municipal, la localidad suma un espacio destinado no sólo a conservar objetos y documentos, sino también a fortalecer la identidad colectiva, rescatar las historias de sus protagonistas y acercar ese legado a las nuevas generaciones.