La comunidad de Aranguren, se prepara para vivir este sábado 28 de marzo una nueva edición de la Fiesta Regional del Artesano, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más representativos de la región. La propuesta tendrá lugar desde las 17 en las inmediaciones del Polideportivo Municipal, ubicado sobre calle Echagüe, con entrada libre y gratuita.

La XV edición de la festividad volverá a reunir a artesanos, emprendedores y artistas de distintas localidades, con el objetivo de poner en valor el trabajo manual y las expresiones culturales del centro entrerriano. A lo largo de los años, el evento se ha convertido en un espacio clave tanto para la visibilización de oficios tradicionales como para el impulso de la economía local.

El eje central será el paseo de artesanos y emprendedores, donde se dispondrán numerosos stands con productos elaborados a partir de diversas técnicas y materiales. Este recorrido permitirá al público interactuar directamente con los creadores y conocer los procesos detrás de cada pieza, muchas de las cuales reflejan la identidad y las costumbres de la región.

Como complemento, el predio contará con un patio gastronómico y una barra de bebidas, ofreciendo una amplia variedad de opciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la jornada en un ambiente familiar, mientras se desarrollan las actividades artísticas.

En cuanto a la programación, la organización confirmó una grilla que incluye distintos géneros de la música popular y tradicional. Entre los números principales se destacan las presentaciones de Legendarios Ivoti y Germán Vega, Los Binder, La Cover y Origen Litoral. A su vez, el escenario también dará lugar a artistas locales y a la participación de academias de danza de la zona, que aportarán color y diversidad a la propuesta.

De esta manera, Aranguren renueva una celebración que combina cultura, identidad y encuentro comunitario, reafirmando el valor del trabajo artesanal como parte fundamental del patrimonio regional.