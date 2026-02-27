Un grupo de 163 padres, madres y tutores de la Escuela Primaria Nina NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren presentó el pasado 27 de octubre de 2025 una nota formal en la que solicita revisar la obligatoriedad de la Modalidad NINA (jornada extendida) y contemplar la posibilidad de ofrecer también la jornada simple como alternativa para las familias.

La presentación fue dirigida a la directora de la institución, profesora Mónica Kretzer, y posteriormente elevada a autoridades educativas departamentales y provinciales, donde tomó curso administrativo con número de expediente para su análisis en los niveles correspondientes del sistema educativo.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias firmantes manifestaron su preocupación por la falta de una respuesta formal, señalando que necesitan definiciones para organizar la dinámica familiar y tomar decisiones vinculadas a la escolaridad de sus hijos.

Los principales puntos del planteo

En la nota, los padres reconocen el esfuerzo institucional que implicó la implementación de la jornada extendida, pero consideran necesario revisar su carácter obligatorio atendiendo a la realidad particular de la comunidad.

Desarrollo artístico, deportivo y personal

Uno de los argumentos centrales señala que la extensión horaria limita la participación de los niños en actividades extracurriculares —como arte, música, danza, idiomas o deportes— que suelen desarrollarse en horario contraturno. Asimismo, advierten que la jornada prolongada puede generar mayores niveles de fatiga y reducir los tiempos de descanso y recreación.

Realidad social de la localidad

Las familias sostienen que Aranguren no presenta indicadores sociales críticos que justifiquen una jornada obligatoria de tiempo completo. También remarcan que el servicio de comedor escolar funcionaba antes de la implementación de la Modalidad NINA, por lo que podría continuar brindándose a quienes lo necesiten sin que ello implique la permanencia extendida obligatoria.

Única escuela primaria del pueblo

Otro punto destacado es que la Escuela Nº 102 “17 de Agosto” es la única institución primaria de la localidad, lo que impide contar con alternativas si la jornada completa no resulta compatible con la realidad laboral y organizativa de cada familia. En ese sentido, consideran que la opcionalidad constituye una necesidad básica para garantizar la libertad de elección.

Infraestructura escolar

Además, plantean interrogantes sobre si la infraestructura edilicia resulta suficiente para sostener simultáneamente dos ciclos completos bajo modalidad extendida, especialmente en relación con la disponibilidad de aulas y las condiciones pedagógicas adecuadas.

Pedido de diálogo y pronta respuesta

Las familias firmantes manifestaron su voluntad de diálogo y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños.

Finalmente, reiteraron la necesidad de una respuesta institucional en el corto plazo, considerando la cercanía del inicio del ciclo lectivo 2026 y la importancia de contar con certezas para la organización escolar y familiar.