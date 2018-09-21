Crespo- La Asociación por una Nueva Familia invita a los niños con sus padres a una tarde de juegos para este sábado 22 de septiembre de 15:00 a 17:00, al aire libre. En el predio aledaño a la sede de Carbó 835, se instalará un pelotero grande y habrá un circuito de juegos para recorrer y participar los niños y también los padres, organizado por las profesionales de APUNF con la colaboración de los boy scout y particulares que se suman a la iniciativa del festejo de la llegada de la primavera.

La actividad prevista tendrá un marco natural y colorido, para el encuentro familiar y distendido, especialmente de los chicos del barrio y de las familias vinculadas a la entidad.