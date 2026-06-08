En la sesión del miércoles 7 de octubre, con la presencia en el recinto del presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios Libertador San Martín, Darío Heinze, se votó por unanimidad el otorgamiento de un subsidio de 300 mil pesos, a su vez, se recibió una carpeta con el pedido de más de cien elementos y herramientas que necesitan para el cuartel.

El pedido de los materiales solicitados, será adjuntado al expediente inicial del proyecto que solicita el 1% del Presupuesto Anual del Municipio. Al respecto la Presidente del Concejo Deliberante de Libertador, Lic. Susana Cayrus, le informó a Paralelo 32 que, “La forma de incorporarlo a lo que es el presupuesto municipal está todavía en estudio, mientras tanto, por unanimidad los concejales resolvieron subsidiar a Bomberos Voluntarios de la localidad, con este monto”.

Agregó que “simultáneamente se irá viendo este listado de herramientas que solicitan, para seguir acompañando al cuartel con estas necesidades que están teniendo, mientras sigue en estudio de poder incorporarlo definitivamente, que no sea a través de un subsidio”. Cayrus indicó que la manera legal de encuadrar el subsidio “en nuestra realidad y posibilidades como municipio, es el de Defensa Civil. Es un término que los vecinos conocen, la cual es más abarcativa y combina en esta figura legislativa o normativa que se está usando en todo el país. Creemos que por ese lado avanzaría de manera efectiva el marco normativo”, afirmó.