Nogoyá.- El Concejo Deliberante de la ciudad dio luz verde a la creación de un Sistema de Guardias Veterinarias, una iniciativa largamente solicitada que busca garantizar la atención de urgencias para mascotas fuera del horario comercial habitual.

La ordenanza, aprobada recientemente por el cuerpo legislativo local, tiene como objetivo principal asegurar el derecho a la salud de los animales domésticos de la ciudad, llenando un vacío de atención en horas de la noche, fines de semana y feriados. Para su implementación, se establecerá un sistema de turnos rotativos entre las veterinarias y profesionales habilitados en el ejido municipal. De acuerdo con la normativa, las clínicas veterinarias comerciales legalmente habilitadas en Nogoyá estarán obligadas a participar en el esquema de guardias. Además, se deberá elaborar y difundir un cronograma semanal detallado, que incluirá direcciones y teléfonos de contacto, el cual será exhibido en las vidrieras de los establecimientos y difundido a través de los canales oficiales del Municipio y medios de comunicación locales.

La palabra de la autora

La concejal Marianela Manassali fue quien presentó en primera medida el proyecto de ordenanza que se fue perfeccionando mediante el trabajo de comisión. A la hora de la defensa, previo a la aprobación, explicó la edil que en el documento intervino el Colegio de Veterinarios, “muchos de los términos allí utilizados y muchos de los requerimientos exigidos del ordenanza fueron pedido directo del colegio lo cual amoldamos para que Nogoyá cuente con esta normativa” y reflexionó acerca del rol del concejal, cuestionando la falta de ejecución de las ordenanzas aprobadas en el recinto.

“Básicamente nosotros estamos en este lugar, sin ser nosotros, si no que somos representantes del pueblo y a través de las ordenanzas como esta y muchas de las otras que hemos presentado; lo único que buscamos es hacer un mejor lugar, una mejor ciudad, o sea un lugar más empático en el cual podamos estar todos bien, los seres humanos y los seres sintientes”.

En ese marco, Manassali aprovechó la instancia para contar a la ciudadanía el rol del concejal y su articulación con el Poder Ejecutivo. “La gente por ahí confunde nuestra función como concejales. Nosotros hemos brindado esta herramienta (haciendo referencia a la ordenanza) y ahora estarán en manos de los profesionales poder adherirse y brindar el servicio y el Poder Ejecutivo poder negociar con estos para que la ordenanza no termine en letra muerta, como muchas de las otras que han sido muy buenas y que el fin ha sido muy bueno, pero que no se han podido llevar adelante. Nosotros somos legisladores, hacemos esto legislamos, brindamos la herramienta para que Nogoyá sea mejor, será el Ejecutivo y los profesionales quien lleven adelante esta tarea para que realmente todas nuestras mascotas y y para quienes tenemos son parte de nuestra familia puedan estar mejor y ante una situación de urgencia puedan ser atendidos”.

La implementación del sistema de guardias quedará ahora en manos del Departamento Ejecutivo Municipal, que deberá coordinar con los profesionales y el Colegio Médico Veterinario para poner en marcha el servicio lo antes posible. Cabe recordar que medida surge como respuesta a la creciente demanda vecinal y a la necesidad de contar con un servicio esencial que permita brindar atención inmediata a animales en situación de emergencia, como accidentes o enfermedades graves, mejorando así la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.