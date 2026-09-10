Los resultados del Operativo Aprender 2025 muestran avances diferentes según el área. Mientras Lengua alcanzó los mejores resultados de la serie y redujo la desigualdad, Matemática también registró una mejora respecto de 2023, aunque continúa por debajo de los niveles de hace nueve años.

Las conclusiones surgen del cuarto Informe del Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral a partir de los resultados de sexto grado de primaria entre 2016 y 2025.

El análisis cobra especial relevancia tras la reciente difusión de los resultados de las pruebas PISA 2025, que volvió a poner en discusión cuáles son los factores que favorecen los aprendizajes de los estudiantes argentinos.

Lengua mostró el mejor desempeño de la última década

En Lengua, los resultados de 2025 marcaron el punto más alto de toda la serie analizada.

Entre los estudiantes que pertenecen al 20% más vulnerable, el porcentaje que alcanzó los aprendizajes mínimos pasó del 55% en 2016 al 67% en 2025.

En el grupo correspondiente al 20% menos vulnerable, el indicador también mejoró: pasó del 84% al 89% durante el mismo período.

La evolución también se reflejó en la brecha entre ambos grupos. El Indicador de Desigualdad de Aprendizajes bajó de 1,5 en 2016 a 1,3 en 2025, su valor más bajo de los últimos diez años.

En términos sencillos, esto significa que por cada estudiante del grupo más vulnerable que alcanza los aprendizajes mínimos en Lengua, lo hacen 1,3 estudiantes del grupo menos vulnerable.

“En Lengua observamos una evolución favorable: mejoraron los aprendizajes y, al mismo tiempo, se redujo la desigualdad entre los estudiantes más y menos vulnerables. En 2025, el indicador alcanza su menor nivel de la última década”, explicó Cecilia Adrogué.

Matemática mejora, pero todavía está por debajo de 2016

El panorama es diferente en Matemática. Si bien los resultados de 2025 mostraron una mejora respecto de 2023, el desempeño general continúa por debajo del registrado nueve años atrás.

El informe advierte además sobre las diferencias territoriales. En Chaco, Tucumán y San Juan, solo el 34% de los estudiantes más vulnerables alcanza los aprendizajes mínimos en Matemática al finalizar la escuela primaria.

La situación vuelve a poner el foco en la desigualdad educativa y en la necesidad de sostener estrategias que permitan mejorar los aprendizajes, especialmente entre los sectores con mayores dificultades.

El acompañamiento docente aparece como un factor clave

Uno de los aspectos destacados por la Universidad Austral a partir de los resultados de PISA 2025 es la percepción que tienen los estudiantes argentinos sobre el acompañamiento de sus docentes.

Cecilia Adrogué, doctora en Economía, profesora titular de la Escuela de Educación de la Universidad Austral e investigadora adjunta del CONICET, señaló que este apoyo aparece como un aspecto positivo en comparación con estudiantes de países de la OCDE.

“Nuestros estudiantes sienten un mayor apoyo por parte de sus maestros y profesores. Este apoyo es un gran predictor de aprendizajes”, sostuvo.

Para la investigadora, ese resultado también permite poner en valor el trabajo cotidiano de los docentes y la importancia de acompañarlos para enfrentar los desafíos que todavía persisten en el sistema educativo.

Una brecha que se reduce, pero todavía preocupa

Los datos de Aprender muestran, así, dos realidades dentro de la educación primaria argentina. En Lengua se observa una evolución favorable, con mejores aprendizajes y una reducción de la brecha entre los estudiantes según su nivel de vulnerabilidad.

En Matemática, en cambio, la mejora respecto de 2023 todavía no alcanza para recuperar los niveles registrados al comienzo de la serie.

El informe de la Universidad Austral plantea de esta manera un escenario en el que la mejora de los aprendizajes y la reducción de las desigualdades avanzan a ritmos diferentes, mientras el acompañamiento docente aparece como uno de los factores que pueden contribuir a sostener los progresos.