Ramírez- El poder terapéutico y espiritual de la risa es la propuesta que trae Evelyn Olmedo, que forma parte de una propuesta que apunta a ejercicios que nos permiten tomar una actitud positiva ante la vida, con consejos y secretos de la risoterapia en un momento complicado del país, con mucha gente que necesita sanar.

Se anunció como próxima fecha el viernes 26 de abril en la Biblioteca Luis L. Etchevehere de General Ramírez, de 17.00 a 18.00. El evento es gratuito. Por consultas, los interesados deben comunicarse al teléfono 3435006117.

Instrumento de sanación

Olmedo hizo talleres de risoterapia en esta ciudad y en Paraná, para conocer más sobre la iniciativa. Ella entiende que la risa es un instrumento de sanación muy potente que está al alcance de todos, pero reconoce que si bien juntarse un rato a reír en grupo guiados por un instructor que propone ejercicios suena fácil, hay que animarse a superar la barrera de los prejuicios.

Además de divertirte, te sentís mejor. Eso aseguran quienes lo practican. También fortalece el sistema inmunológico y disminuye el nivel de cortisol (hormona asociada al estrés), relajando y aliviando dolores. Por otro lado, aumenta la capacidad respiratoria, ya que es un ejercicio aeróbico. Al impactar en las hormonas que generan placer, la técnica produce bienestar y la autoestima mejora.