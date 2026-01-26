En horas de la mañana del domingo 25 de enero, alrededor de las 09:30, personal policial procedió a la aprehensión de un masculino de 29 años de edad, en el marco de una causa por hurto. De acuerdo a lo manifestado por el damnificado, el individuo había concurrido en distintas horas de la madrugada a un local comercial ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y Bernardo de Irigoyen, donde fue captado por cámaras de vigilancia mientras sustraía envases de bebidas Coca Cola, sin poder precisar la cantidad total.

Posteriormente, ya durante la mañana, el mismo sujeto se presentó nuevamente en el comercio para dialogar con el propietario. Al reconocerlo como el autor del hecho, el comerciante solicitó la presencia policial. Personal de Comisaría Zona Sur acudió al lugar, procediendo a la aprehensión y traslado del individuo, conforme a las directivas impartidas por el fiscal en turno.

En el marco de las tareas investigativas, se logró recuperar cuatro envases de los sustraídos. En el procedimiento colaboraron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la Sección Motorizada. Las diligencias de rigor continúan en curso.

Fallecimiento durante un encuentro deportivo

Por otro lado, cerca de las 22:15 horas, personal policial fue comisionado a avenida Hipólito Irigoyen, tras recibir un aviso sobre un hombre que se había desvanecido mientras jugaba al fútbol. Se trataba de un masculino de 34 años de edad, quien fue asistido de inmediato por personal de salud.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas, los profesionales constataron la ausencia de signos vitales. En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el médico interviniente, quien determinó que el deceso se habría producido por muerte natural.