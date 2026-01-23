Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó a Paralelo 32 que en la víspera, alrededor de las 19:00 horas, se llevó a cabo un operativo policial en un complejo ubicado en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional 174, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un hombre en el interior del lugar sin autorización de su propietario.

La intervención estuvo a cargo de una comisión policial integrada por personal del GEPER, del Puesto de Control Vial Victoria y de la Dirección de Delitos Rurales. Según se indicó, el propietario del complejo informó que el individuo había sido sorprendido provocando daños en el lugar y que, además, portaba dos cuchillos con los cuales amenazaba a las personas presentes.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal de la Guardia Especial, que logró reducir y aprehender al masculino sin que se registraran personas lesionadas. Tras el procedimiento, se dio inmediata intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del sujeto.

El aprehendido es un hombre de 37 años, domiciliado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y fue trasladado a la Jefatura Departamental de Victoria, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente mientras continúan las actuaciones correspondientes.