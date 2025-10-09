Desde la Jefatura Departamental de Victoria informaron que en la tarde de ayer, miércoles 8 de octubre, alrededor de las 15:15 horas, personal policial intervino tras recibir un llamado a la sala del 911, alertando sobre la presencia de personas desconocidas que habrían ingresado sin autorización a un campo ubicado en inmediaciones de las Termas de Victoria.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Quinto Cuartel se hicieron presentes en el lugar, donde lograron localizar a tres hombres que se desplazaban en bicicleta. Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se constató que los individuos habían sustraído cinco bolsas de papas de una plantación existente en el predio.

Por tal motivo, los tres fueron aprehendidos en el lugar y se dio intervención al Fiscal en turno, quien ordenó la detención y traslado de los ciudadanos mayores de edad hacia la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados previo examen médico, imputados por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia.

Asimismo, la policía procedió al secuestro de las bolsas de papa, las cuales fueron posteriormente entregadas a su propietario.