El presidente de la entidad, Walter García, destacó el enorme trabajo colectivo que permitió concretar una fiesta multitudinaria y agradeció especialmente a trabajadores, socios, subcomisiones, deportistas, colaboradores, al municipio y a los comercios que acompañaron la propuesta. “Fue una prueba de fuego sacar la fiesta del club después de más de 50 años y llevarla a un predio tan grande. Apostamos, confiamos y los resultados están a la vista”, expresó.

El presidente explicó que el cambio de sede respondió principalmente a la necesidad de preservar la cancha del club y a las dificultades climáticas que habían obligado a suspender ediciones anteriores. “El riesgo económico es grande, sobre todo al aire libre, pero era la única manera de garantizar que la fiesta se pudiera realizar”, señaló.

Por su parte, Teresa Baroli remarcó el despliegue organizativo, la participación de emprendedores, la propuesta gastronómica y los precios accesibles. “Hubo mucha gente colaborando, cantinas ágiles, un patio de diversiones para los chicos y una respuesta muy positiva del público. Fue una noche hermosa”, afirmó.

La grilla artística, variada y pensada para todos los gustos, logró convocar a públicos de diferentes edades, con una fuerte presencia de jóvenes, algo que no se veía en ediciones anteriores. Música alemana, cumbia y distintos estilos marcaron una noche que se extendió hasta la madrugada, con una gran participación desde temprano.

Desde la organización destacaron además el buen funcionamiento de los servicios, la limpieza, la rapidez en la atención y la logística general, reconociendo que, si bien siempre hay aspectos para mejorar, esta edición sirvió como una exitosa experiencia piloto en el nuevo predio