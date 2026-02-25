La Asociación de Padel del Centro de Entre Ríos (APCER) pondrá en marcha su calendario 2026 con el primer torneo clasificatorio del año, que se disputará los días 20, 21 y 22 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay.

El certamen se desarrollará en los principales complejos de la ciudad y convocará a jugadores locales y de distintas localidades vecinas, en lo que será el primer paso rumbo al campeonato provincial.

Inscripciones abiertas y beneficios especiales

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio oficial www.apcer.com.ar. El costo será de 30 mil pesos abonando el día del torneo, aunque quienes realicen el pago anticipado accederán a un 10% de descuento.

Además, la entidad dispuso beneficios especiales:

Familias con tres o más jugadores: abonarán 25 mil pesos por participante.

Menores de 15 años: pagarán 25 mil pesos.

Desde la organización aclararon que no es requisito contar con carnet ni afiliación previa, solo completar la inscripción correspondiente. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 3445 405056, teléfono de Mauro Battilana, presidente de la institución.

Categorías y premios

El torneo contará con múltiples categorías para garantizar una amplia participación.

En Caballeros competirán en 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª categoría.

En Damas, las categorías serán 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª.

Habrá importantes premios en dinero en efectivo, trofeos, remeras oficiales de APCER y beneficios adicionales como la afiliación gratuita para disputar los torneos provinciales. Asimismo, cada jugador inscripto recibirá un kit de bienvenida.

Un calendario cargado de competencia

De acuerdo al cronograma oficial presentado por las autoridades de APCER, la temporada continuará con el siguiente esquema:

Primer Provincial : 10, 11 y 12 de abril en Paraná.

: 10, 11 y 12 de abril en Paraná. Segundo Clasificatorio APCER : 5, 6 y 7 de junio en Colón.

: 5, 6 y 7 de junio en Colón. Provincial en Concordia : 26, 27 y 28 de junio en Concordia.

: 26, 27 y 28 de junio en Concordia. Nuevo Clasificatorio APCER : 24, 25 y 26 de julio.

: 24, 25 y 26 de julio. Gran Provincial en Concepción del Uruguay: 21, 22 y 23 de agosto.

Año tras año, los torneos organizados por APCER generan gran expectativa, no solo por la competencia en sí, sino también por la posibilidad de enfrentar a parejas de otras ciudades y fortalecer el crecimiento del pádel en la provincia.