Nogoyá.- Una vez más somos testigos de penosos episodios donde son víctimas las mascotas. Entre la noche del domingo y la jornada del lunes pasados, grupos proteccionistas y vecinos, dieron a conocer la muerte de numerosos perros por envenenamiento. En cuestión de 24 horas, más de diez canes fallecieron, aseguraron desde la Protectora de Animales Los Amigos.

La mayor parte de estos animales aparecieron detrás del cementerio municipal, si bien los perros tenían dueño, muchos de ellos recorrían la vía pública en mencionada zona.

Sumados a estos, el lunes, vecinos de calle 25 de Mayo también dieron a conocer que sus mascotas habían sido envenenadas, algunas de ellas pudieron ser salvadas, pero evidentemente hubo una acción externa que produjo la muerte de tantos animales.

Sobre ello se realizó denuncia oficial ante la Unidad Fiscal por los concejales de la oposición, Guillermina López, Marianela Manassali, José Perelló y Maximiliano Navarro. Los ediles se presentaron el lunes ante la fiscal y solicitaron la inmediata investigación a fin de determinar las circunstancias de la muerte de los animales, que se recaben pruebas, tales como pericias veterinarias, testimonios, registros de cámaras de seguridad y todo dato que pueda determinar las causas de las muertes.

Entre los fundamentos del pedido, los concejales mencionan que este tipo de sucesos podrían configurar un hecho de crueldad animal y genera además alarma social ya que compromete la salud pública y evidencia la posible comisión de un delito tipificado en la legislación vigente. “No puede considerarse un hecho aislado y requiere una inmediata investigación penal” mencionaron.

Recientemente la protectora de animales insistió con que se analicen muestras, dando a entender que muchas de ellas habían sido descartadas, por lo que aún se desconoce con que sustancia fueron envenenados y sobre todo remarcan que las toxinas podrían ser peligrosas para niños y adultos que conviven con los animales en cuestión.