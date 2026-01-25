Los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay anunciaron un paro de operatividad que comenzará este domingo, en rechazo a la negativa de las empresas a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) como la única organización gremial con representación legal en el sector. La medida abre un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos, en un contexto de creciente tensión sindical.

Según informaron desde el gremio, la empresa Urcel Argentina SA se negó a reconocer al SUPA, pese a que cuenta con autoridades electas democráticamente, comisión directiva integrada por trabajadores del propio puerto y certificado de autoridades vigente. Desde el sindicato consideran que esta postura empresarial carece de justificación legal y vulnera derechos básicos de representación sindical.

A la par del reclamo, los estibadores denunciaron que la firma marginó a trabajadores locales al incorporar personal proveniente de Zárate, presuntamente sin experiencia en la actividad, con el objetivo de precarizar las condiciones laborales y quebrar el convenio colectivo vigente en el puerto uruguayense.

El conflicto se produce en un escenario provincial sensible, luego de que en las últimas horas se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas mediante un acuerdo que, según los gremios, implicó una baja en las condiciones salariales de los trabajadores. En contraste, la operatoria portuaria no comenzará este domingo debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho.

El respaldo de la FEPA

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresaron un fuerte respaldo al paro. Su secretario general, Marcelo Osores, denunció un trasfondo de precarización y connivencia empresarial. “El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, está denunciando la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos”, sostuvo.

Osores afirmó que “lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos”, y agregó que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo sostenido de ajuste y pérdida de derechos laborales.

“Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?”, cuestionó el dirigente gremial, remarcando que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación legal en el puerto.

Reclamo al Gobierno provincial

El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su secretario general Martín Soto, cuenta con inscripción gremial otorgada por la Resolución N° 812, bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los estibadores del puerto.

El conflicto interpela de manera directa al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores le exigen que garantice el respeto a la legalidad y a la organización sindical. Desde el sector advierten que situaciones similares se replican en otras actividades estratégicas de la provincia.

“No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos”, concluyó Osores.

Desde la FEPA ratificaron que acompañarán la medida de fuerza hasta que se respete la voluntad de los estibadores y se reconozca formalmente al sindicato como representante legítimo de los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay.