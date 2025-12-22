Crespo.- El miércoles pasado se presentó el Anuario Estadístico 2024 con datos sobre la ciudad de Crespo, elaborado desde la Oficina Municipal de Estadísticas. Su titular, Paula Cian, junto a Érica Aab del equipo técnico, presentaron una serie de datos importantes que deja la nueva muestra estadística de diversas temáticas que involucran a la comunidad de Crespo. El anuario incluye información sobre aspectos demográficos, económicos, sociales y financieros, servicios públicos, índices de precios y diversas temáticas que se van actualizando con cada Anuario estadístico.

Siniestralidad

En diálogo con Paralelo 32, Cian destacó diversos datos sobre el año anterior que van marcando algunas tendencias y características de nuestra comunidad. “Vemos, entre los indicadores demográficos, que la tasa de natalidad baja y sube la tasa de mortalidad como tendencias” y subrayó “vemos una rápida caída desde hace tres años en la tasa de natalidad”.

Sobre el comportamiento urbano, “vemos principalmente los datos de siniestralidad urbana que, aunque bajó la cantidad de accidentes, en cambio aumentaron las muertes y un factor puede ser choques más violentos; por eso, no podemos quedar satisfechos porque bajaron los casos, hay que mejorar la seguridad vial”. Agregó otras características de los siniestros: “en la mayoría participan ciudadanos de Crespo que conocen la ciudad, la mayor frecuencia se da de lunes a viernes, en horarios pico”.

“Son importantes estos datos para mejorar las políticas públicas en siniestralidad, monitoreo, cámaras de seguridad que se ponen en las rutas; son decisiones a partir de datos que aportamos desde el análisis estadístico”, acotó Cian.

Datos de salud y económicos

“Desde Salud de la Provincia, obtuvimos indicadores locales de salud que son importantes. Por ejemplo, hay un crecimiento en enfermedades del tipo influenza (gripes), bajaron las vacunaciones y ese dato se puede presentar como una ‘alerta temprana’ para realizar mejor y mayor difusión de campañas de vacunación”, resumió la funcionaria.

Consultada sobre cómo impactó la situación del año 2024 en Crespo, Cian dijo que “analizamos la facturación de Tasa de Higiene. En términos nominales, la facturación aumentó, pero comparada con la inflación fue poco el incremento, no más de un punto; la industria manufacturera bajó la facturación. Hubo un estancamiento, básicamente. Vimos una baja en el consumo eléctrico y eso se debe analizar si es producto de eficiencia energética o baja de consumo por el aumento de las tarifas”.

Un dato importante referido al empleo privado registrado, es que logró un leve aumento del 2%, y la industria manufacturera fue el sector que mayor empleo generó, según la entrevistada.

Meseta

Cian comentó que, respecto a los últimos años, en la economía crespense “se puede ver un mantenimiento, con bajos aumentos porcentuales, estamos en una ‘meseta’, luego de la recuperación pos pandemia”. Por otro lado, destacó que “entre 2023 y 2024 hubo un incremento considerable de más del 60% en comercios habilitados, dato obtenido a partir de los registros del área de Habilitaciones municipales.

“Son los principales indicadores que pueden marcar tendencias para los próximos años e incidir en mejorar las políticas públicas”, resumió Cian y agregó: “Esperamos que la gente y las empresas se involucren también, que estos datos sirvan para ampliar y mejorar las políticas públicas”.