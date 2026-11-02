El músico y acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará este sábado 7 de noviembre en Paraná El Alma Entrerriana, una obra dedicada a recuperar y difundir el patrimonio musical y cultural de Entre Ríos.

El espectáculo comenzará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con entrada libre y gratuita. La actividad cuenta con el auspicio del Gobierno de Entre Ríos y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

“Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, expresó Tarragó Ros al referirse al proyecto, que donó a la provincia para su difusión en escuelas y espacios culturales.

48 temas de la música entrerriana

El Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales de la provincia, rescatados e interpretados con una formación integrada únicamente por acordeón, guitarra y voz. La propuesta busca conservar la esencia musical de estas composiciones.

El proyecto también incluye una colección de cuatro fascículos dedicados a la flora, la fauna, las aves y los reptiles de Entre Ríos.

A ese material se suman 100 biografías de entrerrianos destacados, entre ellos próceres, poetas, científicos y artistas, además de leyendas vinculadas con la historia y la identidad provincial.

La presentación en Paraná permitirá acercar al público una obra que reúne música, memoria y contenidos sobre el patrimonio cultural y natural entrerriano.