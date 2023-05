Nogoyá.- El domingo 30 de abril la ciudad volvió a contar con un evento de atletismo organizado por el atleta nogoyaense Antonio Fabián Silio, gloria de la disciplina como el record en medio maratón y en 15 y 30 kilómetros.

Antonio regresó a la Argentina y en su ciudad natal pensó en dejar algo que beneficie al barrio que lo vio crecer. Específicamente al Club Ferrocarril de Villa 3 de Febrero, el que según su propio testimonio, fue el club que lo marcó de niño.

El objetivo de la prueba deportiva fue recaudar fondos para llevar adelante obras en el Rojo de la Villa como un playón deportivo e ir elaborando una pista de atletismo.

“Ya que estoy en Argentina y en Nogoyá aproveché el tiempo para hacer algo, no puedo quedarme quieto, salgo a andar en bicicleta y recorro los barrios. Estuve en el club Ferro y tenemos un proyecto que ojalá se dé, que es la utilización del predio del ferrocarril para hacer una pista de atletismo, que sea en beneficio de todos los ciudadanos y contenga a los chicos en un club y no en malos hábitos” comenzó a narrar el campeón mundial a la hora de detallar la idea que lo impulsó.

“Yo amo ese lugar, crecí ahí y hoy veo muy deteriorada la estación del ferrocarril. Si a mí me toca mostrar un lugar de Nogoyá, mostraría la estación. Sabemos que hay estaciones que las han dejado muy lindas, acá hace falta gente con fuerzas y ganas de ver la ciudad linda” cuestionó a la hora de referirse al lugar donde tiene proyectado crear el nuevo espacio deportivo.

En lo que respecta a recaudación y fines económicos del evento, Silio comentó que parte de la inscripción se destinó para cubrir el pago del cronometraje y la logística, lo que quedó se destinó a reacondicionar los baños y duchas del Club Ferrocarril, también pensando en ese proyecto de la pista de atletismo, que requiere 180 metros de largo por 80 de ancho. “Hoy ya no hay dimensiones en el polideportivo para crear esta pista, por eso pensamos en este predio, para que el día de mañana la ciudad de Nogoyá saque otro Antonio Silio y que salgan corredores de buen nivel” anhela el atleta local.

El atletismo cuna de formación

Antonio Silio no duda a la hora de definir al atletismo como una de las principales disciplinas deportivas de base, “no necesitamos más que esto para entrenar, sabiendo que el atletismo es la reina madre de todos los deportes, del futbol, del ciclismo, del básquet, porque por el atletismo pasan todos, para la coordinación, la velocidad, etc. muchos deportistas reconocidos a nivel nacional comenzaron en el atletismo” remarca y reflexiona: “la única forma de apostar a esto es contar con un lugar adecuado, por eso trabajamos para recaudar y el día de mañana hacerlo realidad. Uno no debe olvidarse como se inició, yo me venía caminando desde la Villa 3 de Febrero hasta el campito San Miguel, ahí estaba el profesor Roque López, desde las 15:00 horas hasta las 20:00. Estudiaba en la Escuela Técnica, iba y venía a la villa y al barrio sur, comencé viajando a las competencias en las cajas de los camiones, eso me hizo fortalecer mucho, cuando uno tiene ganas y sueña con logros, es realmente posible concretarlos. Todos aquellos que quieran destacarse en algo, a pesar de las circunstancias económicas, siempre hay un huequito donde uno se puede colar para tener ese golpe de suerte, para poder desarrollarse como me pasó a mí. Siempre hay recompensa al esfuerzo, hoy veo tantos chicos perdidos, sin orientación y sin ese impulso que otorgan las instituciones, debemos salir a buscarlos personalmente” asevera.