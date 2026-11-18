Nogoyá.– La ciudad se prepara para vivir una destacada jornada de atletismo con la llegada de una prueba pedestre que contará con la organización y presencia del exatleta olímpico nogoyaense Antonio Silio, uno de los máximos referentes de la disciplina a nivel nacional. La competencia se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre con epicentro en la Explanada Municipal.

La iniciativa, impulsada con el acompañamiento de la Municipalidad de Nogoyá, combinará la práctica deportiva con un fin benéfico, sirviendo como marco para la presentación oficial de la Fundación AS. Se trata de una institución orientada a promover el desarrollo de las disciplinas atléticas y brindar contención y respaldo a los deportistas de la región, hacia donde se destinarán de manera íntegra los fondos recaudados mediante las inscripciones.

La prueba atlética contemplará dos trazados competitivos y participativos de 5K y 10K, convocando a corredores locales y a delegaciones de distintas ciudades de Entre Ríos. Según la programación informada por la organización, la acreditación de los participantes se iniciará a las 19:30 en el edificio municipal, programándose la largada oficial de la carrera para las 20:30.

Los atletas interesados en sumarse a la convocatoria ya pueden formalizar su registro de manera digital a través de la plataforma web oficial de Crono Francolini. El costo de la inscripción se fijó en $30.000 para quienes opten por el kit con remera oficial del evento —cupo disponible hasta el 27 de noviembre o hasta agotar stock— y en $20.000 para la modalidad sin remera.