La ciudad de Nogoyá recibió a Antonio Fabián Silio, uno de los principales referentes del atletismo argentino, en el marco de una nueva jornada del programa «Aprender Haciendo», impulsado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Municipal, con la colaboración de la Coordinación de Deportes y Recreación local, y reunió a estudiantes y miembros de la comunidad interesados en conocer la experiencia del deportista.

Durante la actividad, Silio repasó distintos momentos de su carrera y compartió aprendizajes de su paso por el alto rendimiento. Su trayectoria internacional incluye la participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y el subcampeonato mundial de media maratón obtenido ese mismo año.

A partir de sus vivencias, abordó valores que marcaron su recorrido, como el esfuerzo, la perseverancia, la disciplina y la superación personal.

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El aporte de los referentes al deporte entrerriano

El secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, destacó la trayectoria de Silio y la importancia de acercar a las nuevas generaciones las experiencias de deportistas con reconocimiento internacional.

Lo definió como una leyenda del atletismo y valoró características que, según expresó, identifican a los deportistas entrerrianos, como el carácter, la humildad y la capacidad de reconocer las propias debilidades para trabajar sobre ellas.

«Tenemos un potencial enorme, nuestro piso es altísimo y tenemos un potencial enorme para tener grandes y gigantes deportistas en el futuro», manifestó.

Uranga también expresó su interés en incorporar los conocimientos y la experiencia de Silio al trabajo de la Secretaría de Deportes, especialmente en los programas de desarrollo, formación y seguimiento de deportistas de distintas disciplinas.

«Todos podemos llegar a cumplir nuestro sueño»

Por su parte, Silio valoró la participación del público y la recepción que tuvo la propuesta. «Me voy súper agradecido y conforme, porque creo que lo que la gente vino a escuchar le ha llegado, que es lo fundamental», señaló.

El exatleta explicó que uno de sus objetivos al compartir su historia es transmitir un mensaje a los jóvenes sobre las posibilidades de crecimiento a través del deporte.

«Todos podemos llegar a cumplir nuestro sueño en el deporte. Después, cada uno llegará hasta donde el cuerpo le dé», expresó.

Además, destacó la importancia de sostener este tipo de encuentros y consideró que Entre Ríos tiene condiciones para alcanzar un lugar destacado en el deporte nacional, con representantes de nivel en distintas disciplinas.

A través de «Aprender Haciendo», la Secretaría de Deportes busca generar espacios de intercambio entre referentes deportivos y las comunidades, acercando experiencias y aprendizajes que puedan acompañar la formación de las nuevas generaciones y fortalecer el desarrollo deportivo en la provincia.