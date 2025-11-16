Victoria- Se viene la cuarta edición de la Fiesta del Sábalo y Regionales, este próximo fin de semana XXL 22, 23 y 24 de noviembre en Playa Alta.

Espacio aquel que ha logrado instalarse en la idiosincrasia local, exponiendo el “folklore” que nos define, desde la gastronomía con sabores únicos a través de Victoria a la Carta; el arte y sus distintas aristas como la destreza gaucha, la música y otros.

“Estamos muy entusiasmados y ultimando los detalles para recibir a toda la gente que quiera venir a disfrutar un fin de semana diferente, lleno de actividades, de artistas, de gastronomía y con mucha identidad gastronómica” enfatizó a nuestro medio el Director de Turismo municipal el Lic. Nicolás Godoy.

Asimismo comentó que el próximo año esta fiesta será declarada provincial, por lo que saldrá desde las Siete Colinas para todo el país.

Godoy hizo hincapié en el trabajo que están realizando con el fin de que esta festividad sea un espacio donde se encuentre la familia, “va a haber una jornada con payadores, los mejores del país, lo cual es muy convocante para el público que gusta de lo tradicional, además del tradicional paseo de emprendedores, lo que estará abierto desde el viernes 22 por la mañana hasta el lunes 24; como así también cocina en vivo y notorios números artísticos”.

Esencia entrerriana

El funcionario municipal destacó especialmente el trabajo articulado entre el municipio y el Ente Mixto, además del apoyo privado; subrayando que en el contexto país, mientras muchos festejos no se realizan por falta de fondos, desde aquí se hace un verdadero esfuerzo para la concreción de éste.

“Me gusta recalcar el esfuerzo que hacemos, ya que nosotros estamos apostando al turismo, a los emprendedores, a los inversores y aún así los recursos que se utilizan son recursos propios del ente mixto que están destinados a esta fiesta y para la promoción del turismo de la región y del privado”.

“Queremos que vengan las familias de toda la región y sabemos que será un buen impacto económico para la ciudad”, finalizó.-