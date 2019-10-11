Crespo- Este domingo 13 de octubre en el mini estadio de básquet del Club Atlético Unión se reeditará, luego de varios años, el tradicional desfile de modas primavera/verano que anticipa el comienzo de la temporada que más se disfruta al aire libre. El desfile comenzará a las 19:30 con la participación de once casas de venta de indumentaria para todas las edades.

Se presentará indumentaria urbana y deportiva para niños, jóvenes y adultos, trajes para hombres, vestidos de fiesta y como novedad se contará con la participación de una casa de pesca con prendas destinadas a quienes realizan esta práctica.

La entrada general es de $ 150 y los niños de 5 a 10 años abonarán $ 50. Están a la venta anticipada al mismo valor que en puerta, pero sólo las entradas anticipadas participarán de los diversos sorteos.

La actividad es organizada por un grupo de madres decididas a sumar su esfuerzo y colaborar con el mantenimiento de la pileta de la institución.

Con vistas al próximo verano se está realizando un trabajo de arenado en los natatorios, retirando la capa de pintura de la pileta y se proyecta acondicionar el predio, los sanitarios y adquirir sillones para poder disfrutar en el verano de un espacio renovado y una pileta correctamente mantenida.