La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un incremento del 2,90% en los haberes correspondientes a abril para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida también incluye la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

El ajuste, que responde al índice de inflación de febrero, fue formalizado a través de las Resoluciones 74 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con lo establecido por el organismo previsional, el haber mínimo garantizado ascenderá a $380.319,31 a partir de abril, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.559.188,80. En línea con la política aplicada durante el último año, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un bono adicional de $70.000, llevando el ingreso total a $450.319,31.

El documento oficial, firmado por el titular de ANSES, Guillermo Arancibia, también fija las bases imponibles mínima y máxima en $128.091,45 y $4.162.912,57, respectivamente, para el período devengado abril de 2026.

En cuanto a otras prestaciones, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $173.978,72, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $304.255,45. Con el bono extraordinario, este último beneficio alcanzará los $374.255.

Asignaciones familiares

La actualización también impacta en las asignaciones universales y familiares. A partir de abril, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo tendrá un valor general de $136.666, mientras que en la denominada Zona I —que incluye provincias del sur del país y el partido bonaerense de Patagones— ascenderá a $177.666.

Para trabajadores formales, los montos de la asignación por hijo variarán según el ingreso del grupo familiar (IGF):

Hasta $1.058.088: $68.341 por hijo.

Entre $1.058.088 y $1.551.789: $46.099.

Entre $1.551.789 y $1.791.592: $27.883.

Hasta $5.603.102: $14.386.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores serán:

Hasta $1.058.088 de IGF: $222.511.

Entre $1.058.088 y $1.551.789: $157.412.

Más de $1.551.789: $99.347.

Monotributo y asignaciones por única vez

Para los contribuyentes del Monotributo, las asignaciones por hijo y prenatal se fijaron según categoría:

Categoría A: $68.341

Categoría B: $46.099

Categoría C: $27.883

Categorías D a G: $14.386

Asimismo, ANSES actualizó los montos de las asignaciones de pago único:

Nacimiento: $79.660

Adopción: $476.268

Matrimonio: $119.275

Ayuda Escolar Anual: $55.672

El incremento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de prestaciones por desempleo, entre otros programas.

Finalmente, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.801.551, el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el total de ingresos no supere el límite máximo establecido.