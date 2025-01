Un tenso y violento episodio marcó los festejos de Año Nuevo en la ciudad de Victoria, donde un hombre, armado con una pistola, amenazó a un grupo de jóvenes que aparentemente lanzaban fuegos artificiales en la madrugada del 1° de enero. El incidente tuvo lugar sobre Avenida Centenario al 100 y quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes, se observa al agresor avanzando hacia los vecinos que lo filmaban con sus celulares. En un momento, extrae un arma de fuego y, con palabras amenazantes, les ordena: “Vayan a otro lado a tirar cuetes”. Los jóvenes, sorprendidos, le responden preguntándole si es jubilado, en alusión a un reciente caso en Lomas del Mirador, donde un policía retirado mató a un vecino tras una discusión por el volumen de la música en Navidad.

Sin heridos ni denuncias

Afortunadamente, el altercado no dejó lesionados y, hasta el momento, no se han registrado denuncias formales por parte de los involucrados. Sin embargo, la difusión del video generó preocupación entre los vecinos y usuarios de redes sociales, que condenaron el uso de un arma en un contexto de celebraciones.

El jefe de la Departamental policial de Victoria, Martín Tello, informó que la policía intervino de oficio tras tomar conocimiento del hecho a través de las imágenes. Sobre la identidad de esta persona, mencionó que como la investigación recién se inicia, no se puede dar a conocer, pero confirmó que “es un conocido contador de la localidad” y el hecho ocurrió sobre Avenida Centenario, donde vive el profesional. Y remarcó que no hubo personas lesionadas. Por otra parte, indicó que más allá de este incidente, no hubieron hechos mayores en la ciudad.