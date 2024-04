Seguí.- El gobernador, acompañado por el intendente Cristian Treppo y el diputado Gustavo Zavallo, además de legisladores nacionales y provinciales, el subsecretario de Ganadería de la Nación, Ramiro Troncoso, y ministros de su gabinete, encabezó la puesta en macha del frigorífico porcino integrado por la firma San Fernando SA, del Grupo Bouzada, y las cooperativas San Martín, de Seguí, y Agropecuaria de Aranguren​; e inauguró el gimnasio cerrado en el polideportivo municipal, donde además firmó el convenio de inicio de la obra de ampliación y refacción de la escuela Nº 68 Profesor Facundo Arce, que cuenta con 274 alumnos nivel secundario y donde se construirán 11 aulas, salón de usos múltiples, laboratorio, sala de informática, área de gobierno y otras dependencias.

Al hablar en el acto, el mandatario manifestó su alegría de poder estar en el aniversario de la localidad y por la inauguración “de este magnífico gimnasio va a generar que muchos chicos y chicas jóvenes de la localidad encuentren en el deporte la posibilidad de generar, no solo un vida saludables, sino también de poder adquirir destrezas y capacidades deportivas”.

Luego destacó la firma del contrato de obra para que «en dos semanas comience la construcción de la escuela técnica. Yo hace dos años, cuando todavía no era gobernador y estaba en campaña política, visité la escuela e hice un compromiso con los directivos y alumnos de que íbamos a hacer todas las refacciones y la construcción de este edificio. Y con mucha razón los chicos y directivos creían que era una promesa más de las tantas que hacen los políticos en campaña. Por eso desde el primer día de gestión me aboqué a esta tarea porque había una comunidad educativa que necesitaba esta obra. Y no era fácil porque vale 38 millones de pesos, pero vale la pena porque esto forma jóvenes en escuelas técnicas que tienen salida laboral directa para la producción de esta zona y para las industrias como las que inauguramos hoy”.

Desarrollo estratégico

Por su parte, el intendente Treppo subrayó que la inauguración del frigorífico “significa cerrar un círculo de lo que uno imaginó como el desarrollo estratégico de la ciudad; y ahora esto que tiene que ver con el deporte, porque necesitábamos un espacio físico acorde para desarrollar las prácticas”.

Y agregó: “Nosotros trabajamos con el gobierno provincial porque, a pesar de haber trabajado mucho y recibido muchas promesas del gobierno nacional no recibimos nada con el argumento de que somos eficientes, somos un municipio superavitario. Así que por suerte el gobernador está presente y nosotros con una administración muy austera y transparente podemos hacer estas obras porque somos el municipio más pequeño de la región”.​