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Aniversario de Crespo: actos oficiales, cultura y tradición para celebrar la historia
La ciudad conmemora sus 138 años con actividades durante todo el día, desde homenajes en cementerios hasta espectáculos artísticos.
La Municipalidad de Crespo informó que este 24 de abril la ciudad de Crespo conmemorará su 138º aniversario con una jornada cargada de actividades protocolares, homenajes y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.
Los festejos comenzarán a las 7:30 con la colocación de ofrendas florales en el Cementerio de Aldea Jacobi, donde se realizará una invocación religiosa a cargo del pastor Emanuel Plem. Luego, a las 8:00, la actividad continuará en el Cementerio de Crespo con palabras del cura párroco Simón Salva Raj.
El acto central tendrá lugar a las 10:00 en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, con la participación de autoridades y representantes de instituciones locales. Allí, las invocaciones religiosas estarán a cargo del padre Mario Camozzi y de Fabián Pagel. Además, se presentará la Banda Militar del Comando de la Segunda Brigada Blindada, proveniente de Paraná, y actuará el elenco del Taller de Teatro Municipal.
Transmisión especial
La celebración contará con una amplia cobertura mediática. Entre las 9:00 y las 12:00, emisoras locales como Estación Plus, FM Pasión, FM Latina, FM Sol, Boing 93.7 y FM Flash transmitirán en vivo el acto, compartiendo además testimonios de vecinos. También realizarán una cobertura especial los semanarios Paralelo 32 y El Observador del Litoral, junto a Canal 6. Asimismo, la ceremonia podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales del municipio.
Peña folclórica para cerrar la jornada
Los festejos continuarán por la noche, desde las 20:30, con una peña folclórica en el Salón Esperanza. El evento contará con la presentación de artistas como Juan Manuel Billat, el Dúo Andariego, Laureano Ábrego y Generación Folclore.
También habrá espacio para la danza con las actuaciones de la Agrupación Montielera y Federal, y el Ballet Folklórico del IMEFAA. Para mayor comodidad del público, se dispondrá de un servicio de cantina con opciones tradicionales y alternativas sin TACC.
Desde el municipio destacaron que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a participar de una jornada que celebra la historia, la identidad y el crecimiento de la ciudad.