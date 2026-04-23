La Municipalidad de Crespo informó que este 24 de abril la ciudad de Crespo conmemorará su 138º aniversario con una jornada cargada de actividades protocolares, homenajes y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.

Los festejos comenzarán a las 7:30 con la colocación de ofrendas florales en el Cementerio de Aldea Jacobi, donde se realizará una invocación religiosa a cargo del pastor Emanuel Plem. Luego, a las 8:00, la actividad continuará en el Cementerio de Crespo con palabras del cura párroco Simón Salva Raj.

El acto central tendrá lugar a las 10:00 en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, con la participación de autoridades y representantes de instituciones locales. Allí, las invocaciones religiosas estarán a cargo del padre Mario Camozzi y de Fabián Pagel. Además, se presentará la Banda Militar del Comando de la Segunda Brigada Blindada, proveniente de Paraná, y actuará el elenco del Taller de Teatro Municipal.

Transmisión especial

La celebración contará con una amplia cobertura mediática. Entre las 9:00 y las 12:00, emisoras locales como Estación Plus, FM Pasión, FM Latina, FM Sol, Boing 93.7 y FM Flash transmitirán en vivo el acto, compartiendo además testimonios de vecinos. También realizarán una cobertura especial los semanarios Paralelo 32 y El Observador del Litoral, junto a Canal 6. Asimismo, la ceremonia podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Peña folclórica para cerrar la jornada

Los festejos continuarán por la noche, desde las 20:30, con una peña folclórica en el Salón Esperanza. El evento contará con la presentación de artistas como Juan Manuel Billat, el Dúo Andariego, Laureano Ábrego y Generación Folclore.

También habrá espacio para la danza con las actuaciones de la Agrupación Montielera y Federal, y el Ballet Folklórico del IMEFAA. Para mayor comodidad del público, se dispondrá de un servicio de cantina con opciones tradicionales y alternativas sin TACC.

Desde el municipio destacaron que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, invitando a la comunidad a participar de una jornada que celebra la historia, la identidad y el crecimiento de la ciudad.