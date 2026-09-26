Nogoyá.– Nuevamente se habla y se pone en discusión la problemática de los perros sueltos en la vía pública. Siguen siendo habituales los grupos de canes que encabezan caravanas, muerden ruedas y paragolpes, hacen caer a motociclistas y muchas veces protagonizan peleas en espectáculos públicos.

No solo es un problema de convivencia, sino que muchas personas han sufrido serias heridas por culpa de estos animales que a la hora de un inconveniente de este tipo parece no tener dueño, pero ha trascendido que ante el intento de proteccionistas de trasladarlos a lugares de tránsito o proceder a una castración, aparecen los propietarios que se niegan a entregar a los animales, pero tampoco asumen una tenencia responsable.

Ahora, un nuevo proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante con el objetivo de establecer un régimen de captura preventiva, esterilización quirúrgica e identificación de perros y gatos que se encuentren habitualmente en la vía pública sin supervisión y sin ningún medio de identificación —collar, chapa, tatuaje o microchip— que permita determinar la existencia de un responsable. La iniciativa se presenta como modificatoria y complementaria de la Ordenanza N° 1515, que ya establece el régimen de tenencia responsable de animales de compañía y fija la esterilización quirúrgica como único método ético de control poblacional.

El diagnóstico que sostiene el proyecto presentado por la concejal Valeria Rodríguez es concreto: un número significativo de animales permanece habitualmente en la vía pública sin supervisión ni identificación, lo que genera camadas no planificadas, riesgos sanitarios y de convivencia, peleas, mordeduras y accidentes de tránsito. El texto señala además un obstáculo que las entidades protectoras de la ciudad han denunciado en reiteradas oportunidades: personas que no ejercen una tenencia responsable ni se comprometen a esterilizar por sus propios medios se oponen igualmente a que el animal sea intervenido. El proyecto busca precisamente cerrar esa brecha, dotando al Municipio y a las entidades protectoras convenidas de un marco legal claro que habilite la intervención.

La norma propuesta plantea disponer la captura preventiva de los animales comprendidos. La intervención aplica tanto a machos como a hembras, con independencia de su estado reproductivo, aunque se presta especial atención a los casos de celo y precelo por el mayor riesgo que representan.

El proyecto incluye también garantías para quienes acrediten en forma fehaciente ser tenedores responsables, buscando evitar privaciones arbitrarias y garantizando en todo momento un trato humanitario hacia los animales conforme la Ley Nacional N° 14.346. La falta de identificación sostenida en el tiempo es considerada en sí misma un incumplimiento de los deberes de tenencia responsable ya establecidos en la ordenanza vigente, lo que habilita la intervención preventiva municipal.