El próximo 5 de abril, en el “Teatro 3 de Febrero” de Paraná, se presentará el espectáculo “Sumaj Pachamama”, obra que fusiona música en vivo con la danza y está recorriendo los escenarios más importantes del país.

Tiene la dirección del coreógrafo entrerriano Matías Santos, la participación de la cantante Charo Bogarín y de reconocidos bailarines del Teatro Colón. Un dato sobresaliente para Crespo, es que, en esa presentación, integrará el elenco la bailarina Angelena Dosseto, luego de ser seleccionada para formar parte de esta obra.

Explicó a Paralelo32 que “’Sumaj Pachamama’ significa bella tierra en lenguaje quechua, y busca homenajear a la mujer a través de la figura de la pachamama, la ‘madre tierra’. Se busca presentar a la mujer luchadora y empoderada a través de nuestras raíces, lo mítico, ancestral y originario. Básicamente, el objetivo es destacar el rol femenino, de empoderamiento de la mujer como motor de la vida y la tierra”.

Anticipó que “Quien vaya a ver la obra se encontrará con un gran nivel artístico, técnico e interpretativo. Se busca que el espectador no solo vea el espectáculo, sino que lo viva como experiencia. Eso se logra gracias a Charo Bogarín. Su voz y música traspasa los oídos y te lleva a experimentar este ritual, guiándote. Los bailarines, siendo del Teatro Colón, garantizan con cada movimiento la interpretación, darle vida a ese mensaje que propone la obra”.

Un paso más

Para Angelena, quien baila desde los 4 años y tiene importantes premiaciones a nivel provincial y nacional, representará otro gran paso en su carrera: “Compartir escenario con figuras tan importantes y de un nivel tan profesional, es motivo de orgullo y una gran oportunidad” destacó.

Comentó que “Esta posibilidad surgió luego de participar, el año pasado, de un curso que llevó adelante el director Matías Santos, quien llegó primero a Crespo trayendo esta obra, en septiembre, y volvió en noviembre, para dictar una clase de danza a la que asistí. Nos conocimos y en febrero de este año me contactó para que baile con ellos. Me explicó que quiso darme la posibilidad de bailar con representantes del Colón debido a que entendió que significaba mucho para él que como bailarina del interior tuviera esta chance, como él en su momento también la tuvo siendo del interior. Él también es entrerriano, oriundo de San Salvador”.

Sobre el director, recordó que “En 2005 ingresó al Ballet estable del Teatro Colón. Ahí comenzó a destacarse como solista en diversas obras. Llegó a ser incluso bailarín principal. Comenzó con danzas folclóricas y luego empezó a incursionar en la danza clásica. Empezó de niño con el folclore, siguió con el tango y siendo adolescente arrancó sus estudios de danzas clásicas y obtuvo una beca para irse al Instituto Superior del Teatro Colón. Gracias a su danza clásica y el tango, recorrió muchos países como México, Rusia, Estados Unidos, China e Italia, entre otros. Hace algunos años creó esta obra junto a Charo Bogarín”, contó.

Sobre esta artista, sumó que “Es la fundadora del dúo Tonelec y en 2017 empezó su carrera solista. Compartir escenario con ella genera mucha emoción. Fue jurado en el Pre Cosquín y participó también. Es un gran ejemplo dentro del mundo del folclore, su historia es enorme y la voz, lo que transmite al cantar, es impresionante. Ella es la que te lleva en esta obra a experimentar el viaje, es mágico bailar con su voz en vivo”.