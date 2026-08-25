En una charla distendida y con una mirada que fue más allá de su función dentro del Municipio de Crespo, Andrés Spreafico, director de Integración y Participación Comunitaria, repasó su recorrido, las políticas que desarrolla desde su área y su particular manera de entender el trabajo comunitario.

La entrevista se realizó en “La Hora Dorada”, el programa conducido por Mariana Rupp, que se emite los martes de 17:00 a 19:00 por el stream de Flop!TV en Paralelo 32.

Spreafico reconoció que este tipo de espacios le permiten salir de la dinámica habitual de las entrevistas institucionales, generalmente vinculadas a anunciar actividades o presentar propuestas, y detenerse a reflexionar sobre el sentido de su tarea.

“Mi trabajo es tratar de que la gente pueda hacer cosas”

Aunque su cargo abarca numerosas áreas, Spreafico evitó quedarse en la denominación formal de “director de Integración y Participación Comunitaria” y prefirió explicar qué hace diariamente.

Su área incluye cultura, eventos, espectáculos, promoción cultural, espacios y talleres culturales, escuelas deportivas, actividades vinculadas al deporte, eventos deportivos y políticas de juventud.

A eso se suma el vínculo cotidiano con las instituciones de la comunidad.

Pero cuando tuvo que resumir su trabajo para explicárselo a un chico de 10 años, encontró una definición mucho más sencilla:

“Mi trabajo es tratar de que la gente pueda hacer cosas”.

Según explicó, detrás de las diferentes políticas hay un objetivo común: generar vínculos, participación y espacios de encuentro entre los vecinos.

“Fundamentalmente generar vínculos de participación y de encuentro en la gente, a través de la cultura, a través del deporte y en las políticas de juventud”, sostuvo.

Juventud, una de las áreas que considera más importantes

Spreafico destacó especialmente el trabajo con jóvenes y reconoció que, aunque desde afuera pueda parecer una tarea sencilla, para él constituye uno de los desafíos más complejos de la gestión.

“Cuando trabajamos con áreas de jóvenes, lo que tratamos es de que se fortalezca y se desarrolle el sector”, explicó.

En ese sentido, señaló que las políticas destinadas a este grupo no deberían limitarse a organizar actividades recreativas. También deben contemplar cuestiones vinculadas con el estudio, el trabajo, la búsqueda de una vocación, el desarrollo personal y la posibilidad de encontrar un sentido para la propia vida.

Para el funcionario, tanto la cultura como el deporte cumplen un papel importante en ese proceso.

“Tenemos que facilitar el desarrollo y la expresión de cada ser humano y de cada grupo”, señaló, además de generar espacios donde las personas puedan encontrarse con otras.

Cultura y deporte como espacios de encuentro

Uno de los conceptos que atravesó toda la entrevista fue la necesidad de recuperar los espacios de encuentro presencial.

Spreafico consideró que los talleres culturales, las escuelas deportivas, los espectáculos y las actividades comunitarias tienen un valor que excede la propia actividad.

El objetivo, sostuvo, es que los vecinos puedan encontrarse, relacionarse y fortalecer los vínculos comunitarios.

“Generar hechos en los que los crespenses nos miremos la cara, aunque sea, nos digamos hola, ya está”, expresó.

Y planteó que no necesariamente debe tratarse de un gran evento. Puede ser un recital, una muestra de arte, una actividad deportiva o un taller. Lo importante es que ese espacio permita que las personas se encuentren.

“Ante la crisis, estas propuestas son válidas”

Consultado sobre el impacto de la situación económica en el ánimo de los vecinos y en su predisposición para participar de actividades culturales y deportivas, Spreafico planteó una mirada diferente.

Consideró que las crisis económicas han sido una constante en la Argentina y señaló que actualmente existe, además, una sensación vinculada al menor protagonismo del Estado en determinados ámbitos de la vida comunitaria.

Sin embargo, aseguró que esa situación no se traduce necesariamente en un desánimo generalizado.

Como ejemplo, mencionó la actividad del Salón Municipal, donde se vienen desarrollando cerca de dos propuestas semanales.

“No están todas las salas repletas, es verdad, no es que desborda, pero tampoco están vacías”, señaló.

También destacó la participación en talleres y actividades masivas organizadas desde el Municipio.

“Me parece que ante esta situación de crisis, estas propuestas tanto de cultura como de deporte son válidas”, sostuvo.

Una obra deportiva que surgió del trabajo conjunto

Como ejemplo de lo que puede lograrse a partir de la articulación entre distintos actores, Spreafico destacó la reciente inauguración de un espacio destinado al vóleibol.

Según explicó, la obra fue posible a partir del trabajo conjunto entre Municipalidad, un grupo de padres, una empresa y una institución deportiva, en un proceso que requirió diálogo y acuerdos.

“Se pueden lograr cosas con el esfuerzo, con acordar, con ponernos objetivos en común”, afirmó.

Y resumió esa filosofía con una frase que parece atravesar buena parte de su mirada sobre la gestión comunitaria:

“Los ‘no’ que siempre te aparecen, dejarlos a un costado para ver si encontramos los ‘sí’”.

Para Spreafico, la apertura, la honestidad y la tolerancia entre las partes son condiciones necesarias para construir proyectos colectivos.

“Crespo tiene un poderío económico diferencial”

Durante la conversación también hubo espacio para analizar las características particulares de la ciudad.

Spreafico sostuvo que Crespo cuenta con una realidad económica diferencial respecto de otras ciudades entrerrianas de similar cantidad de habitantes, y consideró que esa condición también genera oportunidades.

Además, destacó algunos rasgos culturales de la comunidad.

“Crespo tiene una cultura muy conservadora”, afirmó, aunque aclaró que, pese a no definirse como conservador, reconoce aspectos positivos de esa característica.

A su entender, la existencia de valores, tradiciones y vínculos consolidados permite que determinados procesos sociales puedan desarrollarse sobre bases sólidas.

De la militancia juvenil al trabajo comunitario

La relación de Spreafico con el trabajo comunitario comenzó mucho antes de ocupar una función pública.

Recordó sus años de secundaria, cuando junto con otros compañeros organizaban actividades que surgían de los propios estudiantes y no necesariamente de la institución educativa.

Con el tiempo, esos vínculos juveniles se transformaron en espacios de participación y, posteriormente, en una aproximación a la política.

Contó que durante la década de 1990 se acercó a la Unión Cívica Radical, espacio con el que terminó identificándose y en el que continúa militando.

También participó en diferentes instituciones y comisiones, entre ellas el Club Cultural, donde ejerció la presidencia durante dos períodos.

Para Spreafico, ese recorrido tiene un punto en común: la búsqueda de un sentido personal a través de la participación.

“He encontrado sentido en mi vida tratando de hacer cosas para la comunidad”.

El desafío de una sociedad cada vez más individualista

Uno de los momentos centrales de la entrevista apareció cuando Mariana Rupp le preguntó si actualmente las personas tienen ganas de involucrarse o si predomina cada vez más el individualismo.

Spreafico reconoció que el escenario es complejo.

La tecnología y, particularmente, el uso permanente del teléfono celular modificaron las formas de relacionarse y dificultaron, según su mirada, la construcción de vínculos comunitarios.

Como ejemplo, mencionó su experiencia cotidiana con su hija adolescente.

“Es muy difícil fortalecer los vínculos con la sociedad si no es a través de un celular”, afirmó.

Frente a ese escenario, volvió a plantear la necesidad de crear espacios físicos y actividades que permitan recuperar el contacto directo.

¿Qué haría con un presupuesto ilimitado?

Una de las preguntas más particulares de la entrevista fue qué transformación realizaría en Crespo si tuviera un presupuesto ilimitado y pudiera comenzar al día siguiente.

La respuesta de Spreafico estuvo lejos de plantear una obra específica.

Dijo que convocaría a los vecinos y les preguntaría qué les gustaría hacer por la comunidad, para luego utilizar los recursos disponibles para financiar esas iniciativas.

“Los llamo a todos y a uno por día a decirme qué es lo que le gustaría hacer, qué le gustaría, no para sí mismo, sino qué le gustaría decir o hacer o proponer para la gente”, explicó.

Y concluyó:

“Elegiría financiar esas posibilidades de hacer de los crespenses que quieran hacer”.

Su planteo apunta a un Estado que no necesariamente define todo desde arriba, sino que genera condiciones para que los propios vecinos puedan desarrollar proyectos.

“Tenemos que aportar un granito de arena”

Sobre el final de la entrevista, Mariana Rupp le pidió que dejara un mensaje a los crespenses, pero no desde su función pública, sino desde Andrés Spreafico.

Su respuesta retomó el eje que había atravesado toda la conversación: la participación comunitaria.

“Dejemos un poco lo cotidiano y lo de todos los días, que nos lleva a ser una maquinita todos los días”, propuso.

Y llamó a dedicar progresivamente más tiempo a pensar qué puede aportar cada persona a los demás y a la comunidad.

“Si cada uno aportamos el famoso granito de arena al crecimiento de la comunidad, vamos a ser entre todos más grandes y obviamente nos va a servir a nosotros individualmente”, expresó.

Una definición que resume buena parte de la mirada que Spreafico planteó durante la conversación: una comunidad no se construye solamente desde las instituciones, sino también desde la participación cotidiana de quienes la integran.