Durante una entrevista concedida en Tanto de Todo (Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32), el director del taller, Andrés Mernes, brindó detalles sobre la propuesta y el proceso de preparación que el grupo viene desarrollando.

Un proyecto que crece año a año

Mernes señaló que el taller atraviesa su tercer año de trabajo y destacó el entusiasmo de las y los participantes:

“Estamos muy contentos y ansiosos para que llegue esta fecha que tanto esperamos todo el año”, expresó.

Consultado sobre el significado del concierto para el grupo, indicó:

“La municipalidad me convocó para dirigir el taller y para mí fue un honor. Hoy el coro reúne gente de María Luisa, de Paraná y de la zona, y ya están bastante empapados de música. Eso le pone un montón a lo que hacemos”.

El espacio es abierto a mayores de 18 años y no exige conocimientos previos. La heterogeneidad del grupo, según Mernes, es uno de sus mayores valores:

“Se arman grupos humanos muy lindos, más allá del trabajo artístico. Eso se nota en cada ensayo”.

Repertorio popular, folclórico y un cierre especial

El concierto presentará una selección de obras populares y folclóricas trabajadas en los últimos dos años y medio. Entre ellas, arreglos corales de composiciones de Fito Páez, Sergio Denis, clásicos contemporáneos como Oración del Remanso y distintas piezas del cancionero regional.

“Quisimos preparar una especie de antología, un resumen de lo que venimos trabajando, siempre dentro del repertorio popular”, explicó.

Para esta edición, además, se incorporará un segmento con repertorio navideño. Sobre el cierre, el coro interpretará Cantique de Noël (Oh Holy Night), una obra emblemática del repertorio coral internacional.

“Quise jugar en ligas grandes, así que elegimos la versión original francesa”, adelantó con humor.

Artistas invitados

El evento contará con la participación de músicos de Paraná que acompañarán parte del repertorio:

Gabriela Sánchez – soprano

– soprano Emanuel Rodríguez Crámaro – tenor

– tenor Iván Olivera – piano

– piano Emanuel Cabrera – guitarra

“Para nosotros es un privilegio enorme que se hayan sumado. Son músicos amigos, muy generosos con su tiempo y su talento”, destacó Mernes.

Información para el público

El concierto se realizará en el SUM de la Municipalidad de Aldea María Luisa, ubicado junto al edificio principal.

Las puertas abrirán a las 20.00.

“Sabemos que es un día laboral, así que vamos a esperar a la gente. Lo importante es que puedan acercarse y disfrutarlo”, aclaró el director.

La actividad es libre y gratuita.