La Muestra de la Construcción es un evento anual que reúne a empresas (pequeñas, medianas y grandes), profesionales y actores del sector para exponer productos y servicios, fortalecer vínculos comerciales, generar nuevas alianzas y discutir el desarrollo de la industria de la región. En este sentido, Laumann formó parte de diversas mesas de diálogo; una gran oportunidad para tomar nota de las inquietudes y analizar la necesidad que este sector tiene en términos legislativos, lo que podría traducirse en acciones concretas de ser elegido diputado nacional.

“Acompañar al sector de la construcción, al empresariado, a los comerciantes, a los actores de la industria, del mercado inmobiliario, es decir, al sector privado, es central para el desarrollo de nuestro país y de la economía de nuestra provincia. La asociación público-privada debe ser un modelo de colaboración que nos permita aprovechar los recursos, la eficiencia y la experiencia del sector privado, combinándolo con la capacidad reguladora y la misión de servicio del sector público. Este tipo de encuentros son realmente estratégicos porque me permiten pensar en la legislación necesaria para sentar las bases de políticas eficientes e innovadoras, que reduzcan la carga fiscal, que habiliten el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, que mejoren las gestiones, que aporten a la transparencia y favorezcan el empleo y el crecimiento económico. La industria de la construcción, por ejemplo, genera en Entre Ríos más de 25.000 puestos de trabajo, motoriza a más de 200 industrias locales, nacionales e internacionales y representa un movimiento económico de más de 50.000 millones de pesos anuales entre obras públicas y privadas”, destacó Laumann, quien adelantó que estará presente en varias de las actividades de la Muestra de CAMARCO.