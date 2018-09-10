Ramírez- El Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” realizará su IV Jornadas Freireanas “Decir-nos para Habilitar el mundo”, del 17 al 20 de septiembre, con inscripciones on line para los interesados.

La propuesta se desarrollará en la Casa Municipal de la Cultura, de 16:00 a 22:30. Las Jornadas Freireanas surgieron por iniciativa de docentes y estudiantes, con el objeto de mirar las prácticas docentes y poner en valor la obra de Paulo Freire.

La presente edición convoca a pensar en múltiples temáticas que se abordan desde los diferentes profesorados que brinda el Instituto. Se trabajará una temática distinta cada día: educación especial, alfabetización, juego y prácticas docentes; y por último, pedagogos latinoamericanos: sus aportes en el contexto actual.

Se invita a docentes de todos los niveles y estudiantes de formación docente a compartir las Jornadas Freireanas. Los interesados podrán hacerlo durante los cuatro días propuestos o asistiendo a alguna de su interés. En ambos casos, se otorgará certificado.

La resolución de puntaje está en trámite. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4901893.