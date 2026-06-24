Autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron distintas iniciativas orientadas a mejorar la atención de situaciones complejas en el ámbito judicial y promover acciones vinculadas al bienestar laboral.

El encuentro fue encabezado por el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, quien recibió a representantes de la entidad profesional para analizar posibles líneas de articulación entre ambas instituciones.

Uno de los principales temas abordados estuvo relacionado con los conflictos familiares que llegan a los tribunales, especialmente aquellos vinculados a la responsabilidad parental, los regímenes de comunicación entre padres e hijos y las cuestiones de cuidado personal.

Según se indicó, en muchos de estos casos las soluciones judiciales encuentran limitaciones para resolver conflictos de alta complejidad, por lo que se analizó la posibilidad de incorporar nuevas herramientas de intervención.

La figura del coordinador parental

Entre las alternativas evaluadas surgió la figura del coordinador parental, un recurso utilizado en algunos sistemas judiciales para facilitar el cumplimiento de acuerdos y reducir los niveles de conflictividad entre los adultos involucrados.

Tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Colegio de Psicólogos coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis de esta propuesta y avanzar en la elaboración de un proyecto conjunto.

Bienestar laboral y salud mental

Otro de los ejes de la reunión estuvo centrado en la salud laboral de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Desde el organismo manifestaron interés en desarrollar estrategias de acompañamiento y prevención destinadas a fortalecer el bienestar psicosocial de trabajadores y trabajadoras, en un contexto donde las demandas laborales vinculadas al sistema judicial suelen presentar altos niveles de exigencia.

En ese marco, las autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología se comprometieron a evaluar posibles instancias de capacitación, reflexión y acompañamiento orientadas al cuidado integral de los equipos de trabajo.

Durante el encuentro también se intercambiaron opiniones sobre otros proyectos impulsados por la entidad profesional que actualmente se encuentran en proceso de análisis.

Participaron de la reunión la secretaria del Ministerio Público de la Defensa, Lorena Calí; las defensoras civiles Carolina Suárez Schumacher y Alejandra Ramírez; el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi; y Sabrina Aiello, integrante de la Comisión de Psicología Jurídico Forense y del equipo técnico del MPD.