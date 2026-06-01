La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo realizada en el Centro de Interpretación del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, encabezada por los directores del organismo, Aníbal Vergara, por Entre Ríos, y Sebastián Barbona, por Santa Fe.

Del encuentro participaron además el subsecretario de Transporte y Logística santafesino, Jorge Henn; el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales; y representantes de empresas vinculadas al sector del transporte y la industria automotriz.

La jornada se desarrolló bajo modalidad híbrida, con participación presencial y virtual, y tuvo como objetivo definir los principales aspectos técnicos y de infraestructura que deberán analizarse antes de concretar las pruebas.

Los bitrenes son unidades de transporte de gran porte que pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud y transportar cargas de hasta 74 toneladas. Debido a sus características, el ensayo requerirá condiciones especiales de seguridad y operación.

Según se informó, durante la prueba se prevé incorporar un tractor adicional y equipamiento complementario que permita responder ante una eventual detención del vehículo dentro del túnel. Además, el operativo se realizará en horario nocturno para evitar interferencias con el tránsito habitual de una de las principales conexiones viales del corredor bioceánico.

Desde el Ente Interprovincial destacaron que la evaluación busca determinar si la infraestructura actual puede adaptarse a las exigencias que implica la circulación de este tipo de unidades, utilizadas cada vez con mayor frecuencia para optimizar costos logísticos y mejorar la eficiencia del transporte de cargas.

La iniciativa está vinculada al desarrollo de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe, donde operan terminales, empresas autopartistas y proveedores estratégicos. En particular, la provincia de Santa Fe impulsa una estrategia productiva basada en 49 cadenas de valor, entre las cuales el complejo automotriz-autopartista ocupa un lugar destacado.

De concretarse la habilitación, el tránsito de bitrenes por el Túnel Subfluvial podría representar una mejora significativa para la logística regional, fortaleciendo la integración productiva entre las provincias del centro del país y contribuyendo a una mayor competitividad del sector industrial.